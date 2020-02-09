Вс, 9.02.2020
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Инвестиции, связанные с получением ВНЖ в Латвии, за девять лет составили 1,5 млрд евро

Панорама Риги. Иллюстративное фото

ФОТО: Kaspars Nordens/LETA

Инвестиции, связанные с получением видов на жительство (ВНЖ), с июля 2010 года до лета прошлого года составили 1,5 млрд евро, хотя в последние годы роль этого инструмента в привлечении иностранного капитала уменьшилась, говорится в докладе Министерства внутренних дел правительству.

В период с 1 июля 2010 года по 30 июня 2019 года Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) выдало по программе инвестиций примерно 18 000 ВНЖ.

В 177 случаях в выдаче ВНЖ было отказано, 1633 ВНЖ аннулированы. 

1 июля 2018 года в Латвии проживало 10 105 инвесторов и членов их семей, 1 июля 2019 года - 8751.

Из 1,5 млрд евро инвестиций, связанных с получением ВНЖ, 82,9% или 1,25 млрд евро вложено в недвижимость, 10,5% или 158 млн евро  - в субординированные обязательства кредитных учреждений, 6% - в основной капитал предприятий,  0,6% или 9,5 млн евро - в приобретение беспроцентных государственных ценных бумаг.

85% всех претендентов на ВНЖ в Латвии - граждане стран бывшего СССР. 

В 2014 году в связи с ужесточением условий инвестиционной программы резко сократилось количество запросов ВНЖ.

В 2018 и 2019 году их количество составило только 10% и 12% от количества 2014 года.

На количество запросов ВНЖ повлияло также ужесточение надзора над вкладами нерезидентов в коммерческих банках Латвии. 

Инвестиции иностранцев являются существенным источником инвестиций для программы государственных гарантий при покупке жилья, которую реализует финансовое учреждение развития Altum. С 2010 по июль 2019 года на госгарантии было выделено 8,5 млн евро.  

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