Улманис о "Динамо": "Нас бьют как сусликов при первой возможности"

- Скажите, что происходит с "Динамо" в этом сезоне?

- Играем. Не так хорошо… Понимаете, мы подняли свою профессиональную команду к тем требованиям и стандартам, по которым живёт мировой профессиональный спорт. Тут появляется конкуренция в мировом масштабе, когда ты должен иметь определённую сумму денег, за которую можешь купить тех или других игроков. В предыдущие годы нам повезло, что мы очень удачно покупали легионеров. Линус Виделль, Мэтью Майоне, другие классные игроки - всех их мы купили за гораздо меньшие суммы, чем они заслуживали. Через год игры за "Динамо" они перешли в другие команды, потому что агенты не дремлют. Их всех перекупили. В этом году нам не удалось это сделать.

- Пришли ведь Якоб Берглунд, Давид Улльстрём...

- Да, мы их недооценили. Выгнали по ошибке нашего тренерского корпуса и руководства "Динамо".

- Должны были играть дальше?

- Должны были играть. Но у нас есть второй принцип - мы хотим сохранить национальную команду. Наша цель - держать местных игроков, даже если они играют хуже, чем иностранцы. Поэтому в этом сезоне у нас получилась команда из местных игроков. У нас молодой тренерский состав. С точки зрения опыта и умения играть в КХЛ. Это очень строгая, сильная и безжалостная система. Нас бьют как сусликов при первой возможности, потому что у нас не хватает ресурсов. Сейчас мы в таком положении, что у нас нет легионеров, тренеры очень переживают за свою игру и за свои умения, местных ресурсов нет, а мы должны готовиться к следующему сезону, решая все эти проблемы.

Якоб Берглунд ФОТО: Raimonds Volonts / dinamoriga.lv

- Перед началом сезона кандидатуру Гирта Анкипанса поддерживали все?

- Поддерживали и поддерживаем, потому что у нас не бывает эмоциональных решений по этим вопросам. Я бы мог вам рассказать, как в России увольняются тренеры, но вы, наверное, сами знаете, что это делается за несколько минут или часов. За прошлый год половина команд в КХЛ поменяли тренеров. Мы этого не делаем в силу своего характера.

- Вы не считаете, что уже осенью нужно было менять тренерский штаб и попытаться спасти сезон?

- Можно было много чего сделать. В прошлом году тренерский состав сработал очень хорошо. Нам не хватило какого-то одного глупого очка до плей-офф. Только потому, что мы последние две игры проиграли "Словану", который был уже практически ликвидирован. В начале этого сезона были моменты, когда у нас довольно хорошо шло. Другие команды говорили, что рижское "Динамо" возвращается к старым временам, когда гремели по всему Советскому Союзу и России. Потом всё это рухнуло.

- Серия из восьми поражений, сейчас серия из одиннадцати поражений…