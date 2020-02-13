Улманис о "Динамо": "Нас бьют как сусликов при первой возможности"

В конце января рижское "Динамо" потеряло даже теоретические шансы на выход в плей-офф. Команда провалила сезон, не оправдала ожиданий болельщиков и теперь барахтается на дне турнирной таблицы в надежде до конца сезона уйти с последнего места в лиге. TVNET связался с председателем правления латвийской команды Гунтисом Улманисом, чтобы узнать о том, почему "Динамо" играет так, как играет.
- Скажите, что происходит с "Динамо" в этом сезоне?
- Играем. Не так хорошо… Понимаете, мы подняли свою профессиональную команду к тем требованиям и стандартам, по которым живёт мировой профессиональный спорт. Тут появляется конкуренция в мировом масштабе, когда ты должен иметь определённую сумму денег, за которую можешь купить тех или других игроков. В предыдущие годы нам повезло, что мы очень удачно покупали легионеров. Линус Виделль, Мэтью Майоне, другие классные игроки - всех их мы купили за гораздо меньшие суммы, чем они заслуживали. Через год игры за "Динамо" они перешли в другие команды, потому что агенты не дремлют. Их всех перекупили. В этом году нам не удалось это сделать.
- Пришли ведь Якоб Берглунд, Давид Улльстрём...
- Да, мы их недооценили. Выгнали по ошибке нашего тренерского корпуса и руководства "Динамо".
- Должны были играть дальше?
- Должны были играть. Но у нас есть второй принцип - мы хотим сохранить национальную команду. Наша цель - держать местных игроков, даже если они играют хуже, чем иностранцы. Поэтому в этом сезоне у нас получилась команда из местных игроков. У нас молодой тренерский состав. С точки зрения опыта и умения играть в КХЛ. Это очень строгая, сильная и безжалостная система. Нас бьют как сусликов при первой возможности, потому что у нас не хватает ресурсов. Сейчас мы в таком положении, что у нас нет легионеров, тренеры очень переживают за свою игру и за свои умения, местных ресурсов нет, а мы должны готовиться к следующему сезону, решая все эти проблемы.
- Перед началом сезона кандидатуру Гирта Анкипанса поддерживали все?
- Поддерживали и поддерживаем, потому что у нас не бывает эмоциональных решений по этим вопросам. Я бы мог вам рассказать, как в России увольняются тренеры, но вы, наверное, сами знаете, что это делается за несколько минут или часов. За прошлый год половина команд в КХЛ поменяли тренеров. Мы этого не делаем в силу своего характера.
- Вы не считаете, что уже осенью нужно было менять тренерский штаб и попытаться спасти сезон?
- Можно было много чего сделать. В прошлом году тренерский состав сработал очень хорошо. Нам не хватило какого-то одного глупого очка до плей-офф. Только потому, что мы последние две игры проиграли "Словану", который был уже практически ликвидирован. В начале этого сезона были моменты, когда у нас довольно хорошо шло. Другие команды говорили, что рижское "Динамо" возвращается к старым временам, когда гремели по всему Советскому Союзу и России. Потом всё это рухнуло.
- Серия из восьми поражений, сейчас серия из одиннадцати поражений…
- Тренеры хотят в каждой игре показать самое лучшее. Но этот хоккей очень безжалостный и хитрый.
- Перед началом сезона стояла задача выйти в плей-офф?
- Стояла обязательно! И будет стоять! У нас все договорные обязательства заканчиваются в конце апреля. Только из-за того, что мы злые и нам что-то не нравится, мы не будем что-то менять за месяц до конца сезона. После окончания всех договоров мы будем заново рассматривать все кандидатуры в тренерский корпус, на пост главного тренера, а также игроков.
- Сейчас уже можно сказать, что в следующем сезоне этот тренерский штаб не будет работать в рижском "Динамо"?
- Тренерский состав претерпит большие изменения в будущем сезоне. В тренерском корпусе работают шесть человек - там есть где посмотреть, поработать и подумать об изменениях.
- Главный тренер будет рассматриваться среди местных специалистов?
- У вас есть варианты? Давайте, подскажите мне кандидатуру по хоккейному тренеру!
- Артис Аболс не мог бы?
- Он был в этом году в составе тренерского штаба.
- Да, но он не был главным тренером. Возможно, амбиции Аболса и Анкипанса мешали друг другу?
- Возможно, но жизнь показывает, что он мог поработать получше. В тренерском штабе каждый несёт ответственность, почему команда в этом сезоне так играет. Один из вопросов - может быть, тренеры недостаточно поддерживали друг друга в этом отношении?
- После каждого матча есть пресс-конференция, на которой тренер что-то рассказывает. Я прочитал, что говорил Гиртс Анкипанс после каждого поражения "Динамо" в этом сезоне: "Соперник слишком сильный", "Слишком много удалений", "Не наш вечер", "Есть претензии к нападающим", "Есть претензии к судейству". Хоть раз за весь сезон тренер признал свою ошибку?
- Я с вами должен согласиться. Нашему тренерскому корпусу не хватало самокритики. Это одна из проблем. Вы правы, я тоже внимательно читаю и слушаю пресс-конференции. Очень часто повторяется одно и то же. Я думаю, что наши тренеры получили огромный опыт в этом году. Мы не опускаем руки, а наоборот - на этом опыте будем искать решение проблем.
- Болельщики не перестали ходить на хоккей?
- Болельщики любят хоккей. Когда у команды что-то не получается, они могут недолюбливать тренера или игроков, но хоккей - это на всю жизнь. Наша задача - оправдать их надежды. Те зрители, которые сейчас ходят на хоккей - они большие патриоты и любители хоккея.