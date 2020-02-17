В деле Куруца новые доказательства. Спортсмен работает со спортивным психологом

Сравнивая с прошлым сезоном, который был дебютом Куруца в НБА, в этом сезоне роль латвийского баскетболиста в команде "Бруклин Нетс" стала менее значимой.

Во время своего первого сезона Куруц сыграл в 63 матчах регулярного чемпионата, в среднем проводя на площадке 20,5 минут, зарабатывая 8,5 очков. В этом сезоне, в свою очередь, 22-летний Куруц в среднем играл 13,3 минуты за матч, зарабатывая 4,8 очка.

Команда "Бруклин Нетс" в этом сезоне провела 52 игры, но лишь в 32 из них Куруц вышел на площадку.

"Работаю со спортивным психологом. Работаю сам с собой. Пытаюсь понять, что от меня ждут. Что мне нужно делать, когда я свободен на площадке", - рассказал Куруц.

Куруц также признался, что в начале сезона ему не хватало уверенности в своих способностях, но сейчас он играет куда более решительно. Спортсмен считает, что на его уверенность повлиял скандал в личной жизни. В прошлом сентябре он был краткосрочно арестован в Нью-Йорке.

Напомним, что Куруц был обвинён в совершении нападения на свою подругу. Баскетболист обвиняется в нападении третьей степени, его также обвиняют в домогательстве и предъявлении угроз. Спортсмен из Цесиса уже четыре раза был в суде, но приговор пока так и не вынесен.

Заседание суда после предоставления новых доказательств перенесли на 30 марта, сообщается в статье New York Post.

Главный тренер "Бруклин Нетс" Кенни Эткинсон считает, что Куруц постепенно возвращает свою уверенность. "Его уверенность - она была главной проблемой в начале сезона. Куруцу её очень не хватало. Сейчас его сознание постепенно меняется", - отметил тренер.

"Мы знаем, насколько важной является позиция четвёртого номера, который может делать броски. Их нужно развивать. Если он продолжит набирать очки и обретёт стабильность, он станет очень ценным игроком", - считает Эткинсон.