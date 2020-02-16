В Латвии появится баскетбольная площадка в память о Коби Брайанте

Латвийский баскетболист Давис Бертанс, который выступает за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Вашингтон Уизардс" свою первую баскетбольную площадку в Латвии, посвятит погибшей звезде баскетбола Коби Брайанту и его дочери Джианне. Об этом спортсмен сообщил на своей страничке в сети Twitter.
Бертанс планирует построить баскетбольную площадку в Валмиере - именно в этом городе он начал свою карьеру, сообщает агентство LETA. Объект находится в стадии разработки, в её центре предусмотрено место для номера "24" - именно под этим номером Брайант завершил свою карьеру в "Лос-Анджелес Лейкерс".
Из сообщения Бертанса можно сделать вывод, что площадка появится грядущим летом.
Coming soon... Summer 2020 in Valmiera, Latvia. #LegendsLiveOnForever pic.twitter.com/trPOfq4Cg3— Dāvis Bertāns (@DBertans_42) February 11, 2020
Стоит отметить, что латвийский баскетболист Кристапс Порзиньгис в своём родном городе Лиепае обустроил уже три баскетбольные площадки. Еще одну - в Риге, а в 2020 году еще одна должна появиться в Тукумсе.
Как уже ранее сообщал RUS.TVNET, 26 января 2020 года, в результате крушения личного вертолёта в Калифорнии погиб легендарный игрок НБА Коби Брайант, его дочь Джианна и ещё семь человек, находившихся на борту.