В Латвии появится баскетбольная площадка в память о Коби Брайанте

Бертанс планирует построить баскетбольную площадку в Валмиере - именно в этом городе он начал свою карьеру, сообщает агентство LETA. Объект находится в стадии разработки, в её центре предусмотрено место для номера "24" - именно под этим номером Брайант завершил свою карьеру в "Лос-Анджелес Лейкерс".

Из сообщения Бертанса можно сделать вывод, что площадка появится грядущим летом.

Стоит отметить, что латвийский баскетболист Кристапс Порзиньгис в своём родном городе Лиепае обустроил уже три баскетбольные площадки. Еще одну - в Риге, а в 2020 году еще одна должна появиться в Тукумсе.