Дело Мисане в ЕСПЧ: какие аргументы будет использовать Латвия

По словам Петравичи, в среду, 19 февраля, станет ясно, примет ли ЕСПЧ заявление Латвии. Министр напомнила, что Генеральная прокуратура возбудила против Мисане уголовное дело, что станет основанием для экстрадиции Мисане из Дании в Латвию.

Как сообщалось, 14 февраля окружной суд Дании принял решение не освобождать обвиняемую в ЮАР в похищении своего ребенка Мисане. Как сообщили представители женщины, это решение фактически означает, что 20 февраля Мисане будет выдана ЮАР.

В понедельник, 17 февраля, во второй половине дня прокуратура получила новые доказательства для начала уголовного процесса. Мисане признана подозреваемой по нескольким статьям Уголовного кодекса, например, за уклонение от решения суда или Сиротского суда, связанного с опекой или правом на общение с ребенком, невыполнение решения о возвращении ребенка в страну его местожительства, а также начат уголовный процесс о похищении, уничтожении, повреждении либо незаконном использовании чужого финансового инструмента, за что полагается лишение свободы на срок до пяти лет, кратковременный арест, принудительные работы или денежный штраф, с конфискацией имущества или без нее.