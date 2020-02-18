Латвия требует у Дании выдачи Мисане: ордер одобрил суд

Ранее в понедельник, 17 февраля, во второй половине дня прокуратура получила новые доказательства для начала уголовного процесса. Мисане признана подозреваемой по ст. 168, ч. 2 ст. 193 и ч. 2 ст. 275 Уголовного закона.

168-я статья предусматривает наказание за уклонение от решения суда или Сиротского суда, связанного с опекой или правом на общение с ребенком, невыполнение решения о возвращении ребенка в страну его местожительства - кратковременное лишение свободы, принудительные работы или денежный штраф.

Также начат уголовный процесс о похищении, уничтожении, повреждении либо незаконном использовании чужого финансового инструмента, за что полагается лишение свободы на срок до пяти лет, кратковременный арест, принудительные работы или денежный штраф, с конфискацией имущества или без нее.

Ч. 2 ст. 275 предусматривает, что за подделку печати, штампа, документа, использование поддельных печатей или документов с корыстной целью или в группе лиц с причинением ущерба законным интересам другого лица полагается лишение свободы на срок до четырех лет, кратковременный арест, принудительные работы или денежный штраф.

18 февраля по запросу прокурора суд Видземского предместья Риги дал санкцию на арест Мисане, что является предпосылкой для выдачи европейского ордера на арест.

Как сообщалось, в пятницу окружной суд Дании принял решение не освобождать обвиняемую в ЮАР в похищении своего ребенка Мисане. Как сообщили представители женщины, это решение фактически означает, что 20 февраля Мисане будет выдана ЮАР.

По данным Латвийского телевидения, на слушании дела адвокат Мисане представил новые доказательства, чтобы предотвратить выдачу женщины ЮАР. Адвокат подчеркнул, что наказание должно быть соразмерно правонарушению. В свою очередь прокурор заявил, что Мисане опоздала с предоставлением новых доказательств, и потребовал, чтобы она как можно скорее была выдана ЮАР.

Предположительно, Мисане будет выдана ЮАР на следующей неделе, за ней будет прислан конвой.