Агент Сотниковой: "Её ждёт долгий путь реабилитации"

Напомним, что ранее стало известно о госпитализации 23-летней олимпийской чемпионки в одну из московских клинических больниц. Ряд СМИ сообщал, что у Сотниковой плановая госпитализация, а в больницу она была направлена с диагнозом "остеохондроз".

"Уважаемые друзья, болельщики и все сочувствующие. Мы искренне благодарим Вас за огромное количество слов поддержки, которые мы получили за последние сутки! Аделина действительно сейчас госпитализирована, она перенесла очень серьезную операцию и ее ждёт долгий путь реабилитации и восстановления. Ее жизни ничего не угрожает и чувствует она себя удовлетворительно", - написала Шашина в своём Instagram.

Агент Сотниковой также обратилась к СМИ с просьбой не беспокоить сотрудников медучреждения по вопросам, касающимся госпитализации фигуристки. "Пока не ждите каких-либо комментариев по этому вопросу, нам необходимо сконцентрироваться на выздоровлении. Благодарим за понимание!", - добавила Шашина.

Чуть позже в к своим поклонникам через Instagram обратилась и сама фигуристка, которая поблагодарила болельщиков за беспокойство.

"Со мной уже всё хорошо. Операция прошла успешно и я в надёжных руках. Немного переработала. Впереди ещё реабилитация, но я справлюсь и надеюсь совсем скоро мы увидимся с вами", - написала спортсменка.