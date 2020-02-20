Дело Мисане: ЕСПЧ отклонил просьбу Латвии о временном запрете на выдачу из Дании в ЮАР

Мисане с конца 2018 года находится в тюрьме в Дании, где была задержана, так как в ЮАР подозревается в похищении собственного ребенка и других правонарушениях. Дания приняла решение выдать Мисане под суд.

Правительство Латвии обратилось в ЕСПЧ с заявлением, в котором указало, что Дания не оценила условия соблюдения прав человека в тюрьмах ЮАР и другие аспекты. Латвия просила установить временное регулирование, т.е ввести запрет на выдачу Мисане в ЮАР. Вечером в среду, 19 февраля, ЕСПЧ отклонил просьбу.

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич ранее прогнозировал, что ЕСПЧ примет жалобу, но будет рассматривать ее годами, однако решение об отказе было получено уже вчера вечером.