Дело Мисане: ЕСПЧ отклонил просьбу Латвии о временном запрете на выдачу из Дании в ЮАР

Европейский суд по правам человека отказал Латвии в установлении временного регулирования в связи с полученным заявлением по делу Кристине Мисане, сообщила пресс-служба ЕСПЧ агентству LETA.
Мисане с конца 2018 года находится в тюрьме в Дании, где была задержана, так как в ЮАР подозревается в похищении собственного ребенка и других правонарушениях. Дания приняла решение выдать Мисане под суд.
Правительство Латвии обратилось в ЕСПЧ с заявлением, в котором указало, что Дания не оценила условия соблюдения прав человека в тюрьмах ЮАР и другие аспекты. Латвия просила установить временное регулирование, т.е ввести запрет на выдачу Мисане в ЮАР. Вечером в среду, 19 февраля, ЕСПЧ отклонил просьбу.
Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич ранее прогнозировал, что ЕСПЧ примет жалобу, но будет рассматривать ее годами, однако решение об отказе было получено уже вчера вечером.
Во вторник, 18 февраля, Генеральная прокуратура приняла решение ЕС об аресте Кристине Мисане и направила запрос на ее выдачу в компетентное учреждение Датского королевства. 19 февраля родственники Мисане сообщили, что Дания приостановила выдачу Кристине властям ЮАР.