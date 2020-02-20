Рижское "Динамо" одержало вторую победу подряд

В четверг, 20 февраля, рижское "Динамо" на выезде одержало победу в серии буллитов над хабаровским "Амуром" - 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0).
Для рижского "Динамо" эта победа стала второй подряд. Напомним, что в прошлом матче латвийская команда обыграла "Автомобилист" из Екатеринбурга - 2:1.
Уже на 6-й минуте счёт в матче открыли хоккеисты "Амура". Автором гола стал Владислав Ушенин. В середине первого периода хорошая возможность сравнять была у Роберта Мамчица, но хоккеист не смог совладать с шайбой, чтобы нанести точный бросок. Правда, на 12-й минуте Мамчиц всё-таки добился своего и забросил шайбу в ворота хозяев.
В оставшееся время у "Динамо" было несколько неплохих моментов, чтобы выйти вперёд, но ни одна из этих возможностей не была реализована. За семь минут до конца основного времени шайба после броска Виталия Павлова угодила в штангу. У "Амура" тоже были свои моменты, но в основное время командам так и не удалось выявить победителя.
Не удалось этого сделать и в овертайме, поэтому победитель матча был определён в послематчевой серии буллитов, в котором точный бросок Микелиса Редлихса принёс победу рижанам.
После сегодняшнего матча в активе рижан 39 очков и предпоследнее место в Западной конференции. У "Амура" 59 очков и девятое место на Востоке. Впереди у "Динамо" три матча на выезде - против "Адмирала", "Куньлуня" и "Сибири".