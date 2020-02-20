Рижское "Динамо" одержало вторую победу подряд

Для рижского "Динамо" эта победа стала второй подряд. Напомним, что в прошлом матче латвийская команда обыграла "Автомобилист" из Екатеринбурга - 2:1.

Уже на 6-й минуте счёт в матче открыли хоккеисты "Амура". Автором гола стал Владислав Ушенин. В середине первого периода хорошая возможность сравнять была у Роберта Мамчица, но хоккеист не смог совладать с шайбой, чтобы нанести точный бросок. Правда, на 12-й минуте Мамчиц всё-таки добился своего и забросил шайбу в ворота хозяев.

В оставшееся время у "Динамо" было несколько неплохих моментов, чтобы выйти вперёд, но ни одна из этих возможностей не была реализована. За семь минут до конца основного времени шайба после броска Виталия Павлова угодила в штангу. У "Амура" тоже были свои моменты, но в основное время командам так и не удалось выявить победителя.

Не удалось этого сделать и в овертайме, поэтому победитель матча был определён в послематчевой серии буллитов, в котором точный бросок Микелиса Редлихса принёс победу рижанам.