Ассистентом Казакевича станет экс-главный тренер сборной Латвии по футболу

Во время встречи с журналистами стало известно, что в тренерский штаб войдут Юргис Пучинскис, Янис Интенбергс и Марьян Пахарь, который ранее был главным тренером сборной. Тренером вратарей станет Александр Проскурнин, а за физическую подготовку будет отвечать Марис Смирнов.

Напомним, что 38-летний Казакевич был выбран новым главным тренером сборной Латвии 20 января, сменив на этом посту Славишу Стояновича. Контракт с Казакевичем рассчитан на 3 года с возможностью продления в случае выполнения требований Латвийской федерации футбола (ЛФФ).

"Это большой вызов, учитывая спортивные результаты и способность футболистов конкурировать на европейской арене. Я вижу способы, чтобы улучшить игру сборной, но это потребует времени", - сказал Казакевич.

Latvijas nacionālās izlases galvenais treneris Dainis Kazakevičs 🇱🇻 pic.twitter.com/kwuszQebVD — Futbola federācija (@kajbumba) February 20, 2020

Первые матчи под управлением нового тренера сборная Латвии проведёт 26 и 30 марта, когда на выезде сыграет два товарищеских матча против Черногории и Сан-Марино. В тренировочный лагерь сборная отправится 23 марта.

"Первое, на чём нужно будет основываться, это сильный коллектив из мотивированных игроков. Хочу видеть, как игроки сражаются за свою страну, болельщиков и сами за себя", - отметил тренер.

6 и 11 июня сборная Латвии также примет участие в ежегодном Кубке Балтии. Латвийские футболисты проведут матчи против Литвы и Эстонии.