Ассистентом Казакевича станет экс-главный тренер сборной Латвии по футболу

В четверг, 20 февраля, состоялась пресс-конференция с участием главного тренера сборной Латвии по футболу Дайниса Казакевича.
Во время встречи с журналистами стало известно, что в тренерский штаб войдут Юргис Пучинскис, Янис Интенбергс и Марьян Пахарь, который ранее был главным тренером сборной. Тренером вратарей станет Александр Проскурнин, а за физическую подготовку будет отвечать Марис Смирнов.
Напомним, что 38-летний Казакевич был выбран новым главным тренером сборной Латвии 20 января, сменив на этом посту Славишу Стояновича. Контракт с Казакевичем рассчитан на 3 года с возможностью продления в случае выполнения требований Латвийской федерации футбола (ЛФФ).
"Это большой вызов, учитывая спортивные результаты и способность футболистов конкурировать на европейской арене. Я вижу способы, чтобы улучшить игру сборной, но это потребует времени", - сказал Казакевич.
Latvijas nacionālās izlases galvenais treneris Dainis Kazakevičs 🇱🇻 pic.twitter.com/kwuszQebVD— Futbola federācija (@kajbumba) February 20, 2020
Первые матчи под управлением нового тренера сборная Латвии проведёт 26 и 30 марта, когда на выезде сыграет два товарищеских матча против Черногории и Сан-Марино. В тренировочный лагерь сборная отправится 23 марта.
"Первое, на чём нужно будет основываться, это сильный коллектив из мотивированных игроков. Хочу видеть, как игроки сражаются за свою страну, болельщиков и сами за себя", - отметил тренер.
6 и 11 июня сборная Латвии также примет участие в ежегодном Кубке Балтии. Латвийские футболисты проведут матчи против Литвы и Эстонии.
Главная задача Дайниса Казакевича на 2020 год - занять первое место в группе D в Лиге Наций, матчи которой состоятся осенью. Что касается долгосрочных планов, то задачей сборной Латвии является выход в финальную стадию чемпионата Европы 2024 года.