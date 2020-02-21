Фото: Седокова решилась на смену имиджа. Оценили не все

Кроме этого Седокова выложила видеоролик, на котором видно, как ей отстригают и укладывают челку.

Артистка поделилась, что её первый подобный опыт понравился не всем близким.

На видео стилист идеально уложил причёску звезды, а Седокова показала секрет парикмахера.

"Этого не ожидали от меня даже близкие. Некоторые даже обиделись, но у меня впервые в жизни настоящая моя челка!" — написала исполнительница.

Большей части поклонников перемены в образе звезды пришлись по вкусу, однако были и те, кто предупредил артистку, что ей каждый день придётся следить за прической, а также нужно будет укладывать челку.

"Вам очень идет, но вы теперь запаритесь или этому стилисту придется с вами жить", "Красиво", "Ух ты, классно очень!", "Супер! Стильная прическа", — писали подписчики.

В свою очередь были и негативные комментарии: "Челка — это ужас", "Возраста добавила челочка", "Без челки круче, но для весенних перемен вполне", — писали другие.