Куда пропал Юрчик Рагана? Самый яркий болельщик Латвии о запрете, деньгах и будущем

Напомним, за образом Юрчика Раганы (ведьмы - в переводе с латышского языка - Прим.ред.) стоит уроженец Огре Юрий Петерсонс.

В своё время он активно болел за местную хоккейную команду "АСК/Огре", а вскоре после того, как она перестала существовать, он постепенно сроднился с главной хоккейной командой Латвии "Динамо".

Галерея: В студии Čempionu brokastis Юрчик Рагана

Решение о включении Юрчика Раганы "в чёрный список" прогремело в феврале 2018 года как гром среди ясного неба. Руководство клуба запретило ему посещать игры в образе ведьмака, так как это пугает детей.

Такой, по словам Юрчика, была официальная причина, а что за этим решением стояло на самом деле, он так и не узнал. Отметим, что без маски приходить на игры "Динамо" Юрчику можно было и тогда, и сейчас.

Как рассказал Юрчик Рагана, в то время, когда он был активным заводилой рижского "Динамо", его вербовали многие, звали, интересовались, а после того, как администрация хоккейного клуба запретила ему посещать игры команды, схожим образом поступили и другие федерации.

По его словам, от его поддержки одна за другой отказались Латвийская Хоккейная федерация, Латвийская футбольная федерация, Латвийская Волейбольная федерация, а также баскетбольный клуб "Огре".

Например, у Футбольной федерации символ - волки, им ведьмак не подошёл, говоря о причинах, отметил Юрчик. В то же время он подчеркнул, что к нему хорошо отнеслась Федерация по флорболу, был опыт и со сборной Латвии по баскетболу.

Примечательно, что именно игра сборной по баскетболу стала последней, когда Юрчик надевал костюм Раганы. Это было 25 февраля прошлого года в Черногории, когда в рамках отборочного раунда к чемпионату мира наша команда одержала обидную победу - тогда не хватило буквально пары очков, чтобы пробиться на чемпионат в Китае.

Видео: В студии Čempionu brokastis Юрчик Рагана

Юрчик признался, что это было опустошение и символическая точка. С тех пор костюм Раганы висит, а у него самого появилось намного больше свободного времени для того, чтобы по-настоящему посмотреть игры.

По его словам, во время "карьеры" он видел игры лишь урывками, так как заводил всё время трибуны, стоя к площадке спиной.

Теперь, например, он смотрит выступления латвийских хоккеистов за океаном, иногда ему даже приходится разрываться, если одновременно проходят несколько игр, в которых выступают легионеры из Латвии, поделился Юрчик.

Он не исключает, что когда-нибудь его образ снова вернётся на спортивные площадки. Однако, по его словам, он хочет получить серьёзное предложение - чтобы ни на одну игру, а на сезоны.

К тому же для него важно ознакомиться с играми, понять настроение публики и собственную готовность к новой странице в жизни.

Примечательно, что для Юрчика функции активного болельщика никогда не были работой. Он рассказал, что "Динамо" не платило за его услуги. Конечно, вход на игры команды был для него бесплатным, но он не был "профессиональным болельщиком за деньги", хотя и не осуждает таких. Для него же - это было дело сердца, которое так вдруг оборвалось.