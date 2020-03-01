Влад Листьев - журналист, чья смерть разделила жизнь на "до" и "после"
1 марта 1995 года произошло убийство человека, которого любили все. Тогда в подъезде своего дома был застрелен телеведущий, журналист и продюсер Владислав Листьев. К 25-летию со дня смерти звезды, журналисты Алексей Пивоваров и Ксения Собчак выпустили два памятных фильма. Стоит признать, что они получились очень похожими. RUS.TVNET кратко пересказывает их содержание.
Новый "Взгляд"
25 лет назад не было ни одного человека в России, кто не знал бы кто такой Влад Листьев.
Вместе с соведущими Александром Любимовым, Эдуардом Салагаевым (главный редактор молодежной редакции ЦТ), Александр Политковский и Дмитрием Захаровым создали программу "Взгляд". Режиссером программы тогда был Иван Демидов.
Репортер программы "Взгляд" Владислав Флярковский объяснил Ксении Собчак, что когда они пришли им не пригодилось почти ничего, что они учили в университете. Надо было делать такую журналистику, которую надо. Барьеров не было, а главным был зритель, для которого надо было делать программу.
Программа "Взгляд" работала только в прямом эфире, что по тем времена было настоящим прорывом. Тогда в стране было одно лишь Центральное телевидение – в нем были разные редакции. В стране была перестройка, а у руля был Горбачев.
Любимов вспоминает, что с точки зрения формы, они тогда все были непрофессионалы. Соведущий Дмитрий Захаров признается, что заранее было распределены роли – шоумен, революционер и скептик, а четвертый соведущий Александр Политковский стал репортером.
Эдуард Салагаев считает, что в программе "Взгляд" была магия свободы и телевидение.
"Телевидение – это сильнейшая магия, она может работать в добро и во зло. Она у них работала в добро", - отмечает он.
Пивоваров объяснил, что "Взгляд" со всеми экспериментами и несуразностями – это корень из которого выросло все постсоветское телевидение, а потом русский YouTube, который построен на отрицании телевидения.
Как объясняет Иван Демидов, который тогда был режиссером "Взгляда", начальство упрекало его в том, что он прославляет ребят и делает из них звезд.
"Конечно, я делаю из них звезд. Зачем тогда мы пришли на телевидение!"- восклицает он.
"Коллеги киношники понимали все, а мы до 1989 года не видели ни одной иностранной программы и даже не знали как делать телевидение", - вспоминает он.
Потом Любимов привел в программу Константина Эрнста с клипом Кинчева "Аэробика". Именно так произошла его премьера в программе "Взгляд". Его сюжет обрезали под эфир, чего Эрнст не понял.
"Никогда уже не будет такой структуры, какой была программа "Взгляд", полагает Эрнст.
Это была история совпадения конкретных людей и конкретного медиа. Никогда медиа не совпадала так со временем и не отвечала запросам своего общества. Появление музыки и персонажей в этой программе, которые не имели отношения к политике, а к культуре – это было сообщение о том, что все меняется.
В программу "Взгляд" приходили письма с жалобами и идеи, которые потом использовались. Любимов объяснял, что у них был фактор внешнего врага – Мукусев. С первого дня он говорил и действовал против ведущих. Когда ведущих "Взгляда" впервые убрали из эфира, у них была уже своя аудитория. Из возвращение - это начало политической борьбы. Тогда и пришла первая слава и ведущие начали зарабатывать деньги. Это были единственные деньги, на которые тогда можно было жить.
Чтобы как-то существовать ведущие ездили по городам и выступали на полных стадионах. Иногда с ними выступала рок-группа. Это было 2-3 часовая встреча с людьми на стадионе, где люди писали записки. Деньги они зарабатывали сумками. Пить на таких мероприятиях было невозможно, иначе можно было не получить свои деньги.
"После стадионов нас везли в ресторан на окраину города, где собирались влиятельные люди и разные бандиты... Была задача интеллигентно выпить и получить бабки", - вспоминает Любимов.
Бремя славы, закрытие "Взгляда" и "Поле чудес"
Демидов указывает, что они поднимались командой. Известный факт, что после первой славы Листьев почти год был в запое. Но ребята его отстояли, ведь они были командой.
Жена Листьева Альбина Назимова уверена, что после выхода из запоя, что Влад больше бы к этому не вернулся. Он понял сколько у него освободилось сил.
"Беды не было. Все пили. Это было нормально", - поясняет она.
"Влад был живой и нормальный человек. Легкий, способный, коммуникабельный. Легкий на романы. При этом он был хороший журналист", - отмечает Ирена Лесневская, основательница Рен-ТВ.
Супруга Листьева рассказала, что "взглядовцы" спали на монтажных столах. Это казалось нормальным, но спустя года – стало дикостью.
Политковский считает, что большие деньги пришли не сразу в редакцию. Тогда уже было так, что за эфиры стали заносить деньги. Любимов признался, что тогда его полюбили иностранные СМИ, но он ввел "абонентскую плату" – это либо была кассета с зарубежной музыкой, либо либо рулон бумаги для ксерокса.
Закрытие "Взгляда" было настоящим шоком. Было неизвестно, что делать. На протестную акцию пришло полмиллиона человек. Потом программа "Взгляд" выходила в подпольном формате. Она записывалась на кухне. Распространялась она на кассетах VHS и продавалась у станций метро.
Тогда "взглядовцы" стали телепродюсерами, а Листьев начал вести популярную программы "Поле чудес"
Супруга Влада объяснила, что они тогда ничего не знали про американское шоу "Колесо фортуны". Им на словах рассказал знакомый о том, как это примерно выглядит. Позже Листьев с Угольниковым и еще одним товарищем додумали эту программу до того, что мы знаем на сегодняшний день.
Коллега Влада Леонид Якубович рассказал, что когда он начал вести это шоу, Листьев был от него в шоке. Изначально казалось, что это умрет через полгода. Потом они передумали ситуацию. Изменилась философия – это стало передача о тех, кто играет.
"В первые годы, когда человек выигрывал машину он совершенно не верил. Первая женщина, которая выиграла мерседес. Она даже не очень обрадовалась с начала. Долго выясняли правда это или нет", - поясняет Якубович.
В фильме Ксении Собчак звучат другие версии создания шоу. Любимов объяснял, что это было сделано на основе французской телепрограммы. Знаменитые подтяжки - это было скопировано у американской телезвезды Фила Донахью.
Игорь Угольников объяснил Ксении, что название придумал сам Влад.
За два года до убийства Листьев говорил, что ему неинтересна политика и ее грязные игры. Переход Листьева в развлекательное телевидение сначала радовал его завистников, но потом это лишь все усугубило. Работа Влада в развлекательной нише лишь убедила его в том, что он на все способен сам.
Компания "ВИД" была тем, во что превратились бывшие "взглядовцы". Потом появилась программа "Тема", "Музобоз" Ивана Демидова, "Матадор" Константина Эрнста, "Политбюро" Александра Политковского. "ВИД" расшифровывали как "Взгляд и другие".
В августе 1991 года Любимов и остальные делали программы, а Влад тогда работал в поле.
Эдуарг Салагаев считает, что взгляд закончился, потому что появились деньги и коммерциализация телевидения. Эрнст тогда уже делала "Матадор". Тогда ему был рекламный блок, который надо было продать. Денег тогда не давали, давали время.
Тогда телевидение было похоже на современный YouTube. Легально заработать можно было только рекламой. Ее надо было продавать, снимать и распространять. Тогда платформой был национальный телеэфир, к которому почти не было доступа.
Листьев - "символ нового успеха"
Даже люди, которые работали на телевидении не понимали, как оно работает. Каждые полгода все менялось. Влад зарабатывал и вкладывал в следующий проект. Он делал студии, шил костюмы и брал редактуру. Деньги зарабатывались и тут же вкладывались. Коллеги говорят, что он был гением коммуникации.
Парфенов: "Он воплощал символ нового успеха, который должен быт богатым, респектабельным и красивым".
Влад жил в обычном доме, с открытой лестничной клеткой. До этого супруги жили в Останскинской гостинице, потом мама Альбины пустила их на диван, а потом они переехали в свою квартиру.
Было туристическое агентство которое пришло к Владу и он приехал работать в круизе, там снималась "Тема" и продавались билеты на участников телевизионной программы.
Политковский рассказывал, что была однажды криминальная ситуация. Кому-то не продали билеты, а это были бандиты. На встречу Влад вызвал ОМОН. Это были авторитетные бандиты. Политковскому пришлось пить с этими людьми, чтобы прояснить ситуацию и замять конфликт.
"Я предупредил Влада в том, что он делает. С такими людьми вообще не надо иметь дело", - вспоминает он.
Власть рекламы и игра Бориса Березовского
Константин Эрнст указывает, что быстро нашлись люди, которые стали продавать рекламные блоки для тех, кто на телевидении ищет клиентов. Они стали агрегировать. Были компании, которые скупали блоки.
Как объяснил Сагалаев, это происходило так - приходил человек из рекламного агентства и обсуждал сумму на год. Это были миллионы долларов.
"Дальше все работало, как работало. Тогда многие были связаны с криминальными структурами. Он заинтересовал таких людей. С бандитами приходилось разбираться", - поясняет он.
Эрнст: "Обстановка тогда была стремная, криминальная и тяжелая".
Пивоварову объяснили, что сейчас – это респектабельные люди, а тогда они были бандитами. Разные группировки контролировали разные типы вещания. Многие были готовы за деньги убивать других людей.
Тогда казалось, что надо создать канал, который будет принадлежать независимым производителям и это будет конкурент государственному телевидению. С этим предложением вышли к Борису Ельцину. Это был 1994 год. Борис Березовский получил контроль над первым каналом, потому что у государства не было денег. Потом все получилось иначе.
"Он заработал на этой истории, а не потерял", - считает Константин Эрнст.
В 1994 Березовский становится акционером телевидения, другими акционерами становятся члены ассоциации независимых производителей.
"Влад считал, что Лисовского не должно быть рядом с телевидение. Потому что репутационно - это дно", - указала жена Листьева.
Альбина призналась Пивоварову, что Листьев не должен был быть директором Первого канала. Но стал, так как других людей не одобрили в Кремле. Она говорит, что Березовский тут не при чем. У него с Листьевым были хорошие отношения. Они друг друга устраивали.
Эрнсту Влад предлагал быть вторым пилотом. Эрнст готовил разные разработки. Гендиректором должен быть Листьев. Эрнсту тогда надоело работать на телевидении, и он ушел в сторону кино.
Листьев хотел закрыть "всю лавочку с рекламой" и взять под себя весь контроль. Он убедил Якубовича, что он знает, как это. В свою очередь, Лесневская вспоминает, что обсуждалось то, чтобы на три месяца прервать все рекламные договора и убрать рекламу. В фильме отмечается, что на тот момент было понятно, что это такой добровольный шаг, чтобы понять, куда уходят все деньги.
Журналист и телеведущий Юрий Николаев признался Собчак, что он видел тщеславие и стремление Влада. Он был против его назначения гендиректором. Николаев сказал Листьеву об этом. Но его слова не остановили журналиста. Юрий Николаев считает, что Листьев хотел идти дальше, возможно - это была бы политика.
Убийство Влада Листьева
Эрнст поругался с Листьевым последний раз. Он убеждал Влада в том, что мораторий на рекламу надо вводить позже.
"Для того, чтобы делать новое телевидение, надо вычистить всю поляну", - указал Эрнст.
Рекламу закрыли с ноября 1994. Было понятно, что Березовский и его люди хотели все вычистить. Причиной был бардак и наличие маленьких программ, которые вставляли в эфир маленькие ролики. Сначала был создан картель, а потом была идея, что будет объявлен тендер. Предполагалось, что победившая компания будет продавать рекламу.
Убийство Влада произошло именно в это время.
Коллеги Листьева считают, что мораторий на рекламу погубил Влада. Это был выстрел не во Влада, а в Березовского и Бадри Патаркацишвили.
В те годы Листьев говорил в интервью, что он особо не боится, что будет убит.
Игорь Угольников объяснил, что Влад в последние недели отшучивался, когда его спрашивали про убийство.
Генпрокурор России Юрий Скуратов отмечает, что Листьев уже тогда догадывался, что его могут убить. Он рассчитывал на поддержку Березовского в урегулировании конфликта. Эрнст полагает, что Березовскому было это не тяжело, они просто недооценивали ситуацию.
"Если бы у Влада была просто охрана, то его бы так не убили", - убежден он.
Леонид Парфенов: "Это событие, которое разделило жизнь на "до" и "после"".
Убийство Влада Листьева произошло 1 марта 1995 года в Москве. На момент убийства он занимал пост генерального директора ОРТ. Оно не раскрыто до сих пор.
У коллег журналиста есть свои версии и подозрения. Часть из них не хочет разглашать свои предположения, хотя прошло 25 лет, но это материалы уголовного дела.
Алексей Пивоваров хотел побеседовать с человеком, кто тоже попал под подозрение - Сергей Лисовский. Но он отказал журналисту в разговоре, объяснив, что-либо ведущий ангажирован или же не понимает, как тогда все было устроено.
В разговоре с Ксенией Собчак Александр Любимов уклонился от прямого ответа, кому была выгодна смерть Листьева. Он подчеркнул, что "не светский персонаж", а серьезный человек. Если же следовать ее "женской логике", то смерть была выгодна Константину Эрнсту. Он не знает, почему убийцу так и не нашли. Любимов считает, что возможно не хотели, а возможно даже нашли, но ужаснулись.
Эрнст считает, что это был вопрос денег. Он уверен, что те, кто находились внутри знали, кто был убийцей. Константин Львович убежден, что это было связано с отменой рекламы на канале.
Телеведущий Юрий Николаев считает, что смерть Листьева была связана с желанием влиять на умы.
После смерти Листьева тендер выиграла компания Сергея Лисовского. Ксении Собчак эта ситуация показалась странной, но Любимов с ней не согласился.
Альбина Назимова уверена, что это была "многоходовочка". Убившие Влада хотели вообще изменить судьбу канала. Им казалось, что он него многое зависит. Это было больше про влияние, а не про деньги. После Сергей Лисовский подсылал знакомых, которые утверждали, что это не он.
В фильм Ксении Собчак вошли кадры разговора с Игорем Угольниковым. Не зная, что камеры включены шоумен рассказал про встречу с Березовским, но которой Константин Львович согласился попробовать управлять каналом. Позже Константин Эрнст попросил Ксению выключить камеры, а потом рассказал свою версию происходящего и своего назначения. Где отрицал, что он присутствовал на подобной встрече.
Фильм Алексея Пивоварова:
Фильм Ксении Сочак: