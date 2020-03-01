Влад Листьев - журналист, чья смерть разделила жизнь на "до" и "после"

Новый "Взгляд"

25 лет назад не было ни одного человека в России, кто не знал бы кто такой Влад Листьев.

Вместе с соведущими Александром Любимовым, Эдуардом Салагаевым (главный редактор молодежной редакции ЦТ), Александр Политковский и Дмитрием Захаровым создали программу "Взгляд". Режиссером программы тогда был Иван Демидов.

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Репортер программы "Взгляд" Владислав Флярковский объяснил Ксении Собчак, что когда они пришли им не пригодилось почти ничего, что они учили в университете. Надо было делать такую журналистику, которую надо. Барьеров не было, а главным был зритель, для которого надо было делать программу.

Программа "Взгляд" работала только в прямом эфире, что по тем времена было настоящим прорывом. Тогда в стране было одно лишь Центральное телевидение – в нем были разные редакции. В стране была перестройка, а у руля был Горбачев.

Любимов вспоминает, что с точки зрения формы, они тогда все были непрофессионалы. Соведущий Дмитрий Захаров признается, что заранее было распределены роли – шоумен, революционер и скептик, а четвертый соведущий Александр Политковский стал репортером.

Эдуард Салагаев считает, что в программе "Взгляд" была магия свободы и телевидение.

"Телевидение – это сильнейшая магия, она может работать в добро и во зло. Она у них работала в добро", - отмечает он.

Пивоваров объяснил, что "Взгляд" со всеми экспериментами и несуразностями – это корень из которого выросло все постсоветское телевидение, а потом русский YouTube, который построен на отрицании телевидения.

Как объясняет Иван Демидов, который тогда был режиссером "Взгляда", начальство упрекало его в том, что он прославляет ребят и делает из них звезд.

"Конечно, я делаю из них звезд. Зачем тогда мы пришли на телевидение!"- восклицает он.

"Коллеги киношники понимали все, а мы до 1989 года не видели ни одной иностранной программы и даже не знали как делать телевидение", - вспоминает он.

Потом Любимов привел в программу Константина Эрнста с клипом Кинчева "Аэробика". Именно так произошла его премьера в программе "Взгляд". Его сюжет обрезали под эфир, чего Эрнст не понял.

"Никогда уже не будет такой структуры, какой была программа "Взгляд", полагает Эрнст.

Это была история совпадения конкретных людей и конкретного медиа. Никогда медиа не совпадала так со временем и не отвечала запросам своего общества. Появление музыки и персонажей в этой программе, которые не имели отношения к политике, а к культуре – это было сообщение о том, что все меняется.