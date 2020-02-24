Сборная Латвии потерпела второе поражение в отборе на Евробаскет-2021

Подопечные Роберта Штелмахера играли в Ботевграде против Болгарии и потерпели поражение со счётом 104:110. Борьба шла до последних секунд, но именно болгарам удалось завоевать победу.

Лучшим в составе латвийской команды стал Мартиньш Мейерс, который заработал 27 очков и сделал семь подборов. 20 очков в копилку нашей команды принёс Марек Мейерис, а Айгарс Шкеле отметился 15 заработанными очками.

Это поражение стало вторым для сборной Латвии в отборе на Евробаскет-2021. В первом матче, который состоялся на прошлой неделе в Риге, команда Штелмахера проиграла Боснии и Герцеговине - 61:62.