Сборная Латвии потерпела второе поражение в отборе на Евробаскет-2021

Мужская сборная Латвии по баскетболу потерпела поражение во втором поединке группового этапа отбора на Евробаскет-2021.
Подопечные Роберта Штелмахера играли в Ботевграде против Болгарии и потерпели поражение со счётом 104:110. Борьба шла до последних секунд, но именно болгарам удалось завоевать победу.
Лучшим в составе латвийской команды стал Мартиньш Мейерс, который заработал 27 очков и сделал семь подборов. 20 очков в копилку нашей команды принёс Марек Мейерис, а Айгарс Шкеле отметился 15 заработанными очками.
Это поражение стало вторым для сборной Латвии в отборе на Евробаскет-2021. В первом матче, который состоялся на прошлой неделе в Риге, команда Штелмахера проиграла Боснии и Герцеговине - 61:62.
Напомним, что чемпионат Европы по баскетболу состоится со 2 по 19 сентября 2021 года в Чехии, Грузии, Италии и Германии. Сборная Латвии с 1992 года 11 раз отбиралась в финальную стадию чемпионата Европы, а лучший свой результат показала в 2017 году, когда заняла пятое место.