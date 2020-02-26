ЕК: Из-за коронавируса может быть изменен прогноз прироста ВВП Латвии

В опубликованном сегодня докладе Еврокомиссии говорится, что рост ВВП Латвии в этом году составит 2,3%, в будущем году - 2,4%.

По сравнению с осенью 2019 года прогноз прироста ВВП уже снижен на 0,3 процентного пункта - с 2,6% до 2,3%. Однако в актуальном прогнозе не учтены новые риски, связанные с вирусом, а они могут привести к ухудшению экономической ситуации.

Влияние на Латвию может проявиться через мировую экономику и всеобщую неопределенность.

Еврокомиссия отмечает, что, несмотря на уменьшение инвестиций, экономическая активность в Латвии остается стабильной. Реформы проводятся, но все еще не удается обеспечить, чтобы развитие экономики шло на пользу все слоям общества.

По мнению Еврокомиссии, в долгосрочной перспективе у Латвии один из самых высоких среди стран ЕС уровней конвергенции, но с ростом благосостояния государства уровень доходов все больше будет зависеть от вложений в человеческий капитал и инвестиций.