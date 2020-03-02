Селфи с игуаной и аллигатор на турнире по гольфу. Нежданные "гости" на спортивных мероприятиях

Совсем недавно во время матча латвийской теннисистки Алёны Остапенко против Жиль Тайкманн из Швейцарии на корт выбежала кошка, которая вызвала небольшое замешательство и на несколько секунд остановила поединок.

Конечно, это далеко не первый раз, когда в спортивное мероприятие "вмешивается" кто-то из представителей животного мира.