Селфи с игуаной и аллигатор на турнире по гольфу. Нежданные "гости" на спортивных мероприятиях

Очень часто на спортивных мероприятиях случаются какие-нибудь курьёзы. В большинстве случаев причиной тому являются либо фанаты, либо сами игроки, но иногда внести свою лепту в происходящее может какое-нибудь животное или птица.
Совсем недавно во время матча латвийской теннисистки Алёны Остапенко против Жиль Тайкманн из Швейцарии на корт выбежала кошка, которая вызвала небольшое замешательство и на несколько секунд остановила поединок.
The 🐈 interrupted Ostapenko’s fistpump 😂#QatarTotalOpen2020 pic.twitter.com/qPjasyIDGW— Ashish 🎾🎥 (@tennis_gifs) February 23, 2020
Конечно, это далеко не первый раз, когда в спортивное мероприятие "вмешивается" кто-то из представителей животного мира.
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