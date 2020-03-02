Пн, 2.03.2020
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  • Селфи с игуаной и аллигатор на турнире по гольфу. Нежданные "гости" на спортивных мероприятиях

Селфи с игуаной и аллигатор на турнире по гольфу. Нежданные "гости" на спортивных мероприятиях

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Чайка бесстыдно обокрала гольфиста

ФОТО: скриншот с youtube.com

Очень часто на спортивных мероприятиях случаются какие-нибудь курьёзы. В большинстве случаев причиной тому являются либо фанаты, либо сами игроки, но иногда внести свою лепту в происходящее может какое-нибудь животное или птица. 

Совсем недавно во время матча латвийской теннисистки Алёны Остапенко против Жиль Тайкманн из Швейцарии на корт выбежала кошка, которая вызвала небольшое замешательство и на несколько секунд остановила поединок.

Конечно, это далеко не первый раз, когда в спортивное мероприятие "вмешивается" кто-то из представителей животного мира. 

Кенгуру "крадёт шоу" на футбольном поле, аллигатор пугает игроков в гольф и другие неожиданные "гости" на спортивных играх. Предлагаем вам ознакомиться с несколькими наиболее забавными случаями.

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Чайка бесстыдно обокрала гольфиста
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