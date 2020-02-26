В затронутой Covid-19 гостинице на Тенерифе находится один латвиец

На острове сейчас находятся еще двое латвийцев, которые оказались вне предположительно затронутой вирусом территории, поэтому за помощью в МИД они не обращались.

Власти Канарских островов сообщили, что такие меры предприняты в связи с тем, что с подозрением на коронавирус из гостиницы был госпитализирован турист из Италии.

В понедельник вечером служба здравоохранения Канарских островов сообщила, что проверка подтвердила заражение итальянца коронавирусом, он находится в изоляции, пока результаты анализов повторно проверяются в Мадриде, как того требует испанский протокол в отношении возможных случаев заражения новым коронавирусом Covid-19.

На Канарских островах сейчас находится множество туристов, которые прибыли сюда на традиционный карнавал.