Ср, 26.02.2020
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В затронутой Covid-19 гостинице на Тенерифе находится один латвиец

Маска. Фото иллюстративное

ФОТО: Yuri Smityuk/Yuri Smityuk/TASS

В отеле на острове Тенерифе, где из-за возможного распространения коронавируса Covid-19 изолированными в своих комнатах оказались сотни туристов, находится и один латвиец, который получает поддержку Министерства иностранных дел, подтвердил агентству LETA пресс-секретарь МИД Янис Бекерис.

На острове сейчас находятся еще двое латвийцев, которые оказались вне предположительно затронутой вирусом территории, поэтому за помощью в МИД они не обращались.

Власти Канарских островов сообщили, что такие меры предприняты в связи с тем, что с подозрением на коронавирус из гостиницы был госпитализирован турист из Италии.

В понедельник вечером служба здравоохранения Канарских островов сообщила, что проверка подтвердила заражение итальянца коронавирусом, он находится в изоляции, пока результаты анализов повторно проверяются в Мадриде, как того требует испанский протокол в отношении возможных случаев заражения новым коронавирусом Covid-19.

На Канарских островах сейчас находится множество туристов, которые прибыли сюда на традиционный карнавал.

По данным на вторник, в Испании было зарегистрировано два случая заражения Covid-19. Оба инфицированных являются иностранными туристами.

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