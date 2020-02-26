В затронутой Covid-19 гостинице на Тенерифе находится один латвиец

В отеле на острове Тенерифе, где из-за возможного распространения коронавируса Covid-19 изолированными в своих комнатах оказались сотни туристов, находится и один латвиец, который получает поддержку Министерства иностранных дел, подтвердил агентству LETA пресс-секретарь МИД Янис Бекерис.
На острове сейчас находятся еще двое латвийцев, которые оказались вне предположительно затронутой вирусом территории, поэтому за помощью в МИД они не обращались.
Власти Канарских островов сообщили, что такие меры предприняты в связи с тем, что с подозрением на коронавирус из гостиницы был госпитализирован турист из Италии.
В понедельник вечером служба здравоохранения Канарских островов сообщила, что проверка подтвердила заражение итальянца коронавирусом, он находится в изоляции, пока результаты анализов повторно проверяются в Мадриде, как того требует испанский протокол в отношении возможных случаев заражения новым коронавирусом Covid-19.
На Канарских островах сейчас находится множество туристов, которые прибыли сюда на традиционный карнавал.
По данным на вторник, в Испании было зарегистрировано два случая заражения Covid-19. Оба инфицированных являются иностранными туристами.