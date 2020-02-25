Коронавирус добрался до Австрии и Хорватии; на Тенерифе изолирована гостиница

В Хорватии и Австрии подтвердились первые случаи заражения новым коронавирусом Covid-19, пишет dpa.
В Хорватии подтвержден один случай - вирусом заразился молодой мужчина, который недавно был в Милане. Он помещен в больницу в Загребе, и у него констатированы легкие симптомы Covid-19.
В Австрии подтверждены два случая заболевания. Один из заболевших - из итальянского региона Ломбардия, где коронавирусом заразились уже более 200 человек.
У пациентов легкий озноб, они помещены в больницу в Инсбруке и изолированы от окружающих.
Всего же власти Италии сообщили уже о 283 зарегистрированных случаях заболевания новым коронавирусом. Таким образом, с вечера понедельника число заболевших выросло на 54.
В эти цифры включены и семь человек, которые уже умерли от коронавируса, и один пациент в Риме, который вылечился и в субботу был выписан.
Галерея: Коронавирус в Италии
На Тенерифе изолирована гостиница
На полюбившемся туристам Тенерифе изолирована гостиница, так как у итальянского туриста был констатирован новый коронавирус, сообщает ВВС.
"Ведется наблюдение за состоянием здоровья сотен клиентов гостиницы, и уровень наблюдения оценивается в течение дня, однако сейчас мы не говорим о карантине", - сообщила пресс-представитель службы здравоохранения Канарских островов Вероника Мартин.
Она подтвердила, что итальянский турист "жил в этой гостинице, когда находился на каникулах на Тенерифе".
Заболевший итальянец - врач из итальянского региона Ломбардия, он посещал гостиницу H10 Costa Adeje Palace вместе с женой. В понедельник у него был констатирован новый коронавирус. Его доставили в ближайшую больницу, где сразу же сделали анализы.
Опубликованная на сайте гостиницы информация свидетельствует, что в ней 467 номеров.
На Канарских островах сейчас находится много туристов, которые приехали на традиционные карнавалы.
В Испании до этого были подтверждены два случая Covid-19. Оба заболевших - иностранные туристы.