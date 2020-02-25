Коронавирус добрался до Австрии и Хорватии; на Тенерифе изолирована гостиница

В Хорватии подтвержден один случай - вирусом заразился молодой мужчина, который недавно был в Милане. Он помещен в больницу в Загребе, и у него констатированы легкие симптомы Covid-19.

В Австрии подтверждены два случая заболевания. Один из заболевших - из итальянского региона Ломбардия, где коронавирусом заразились уже более 200 человек.

У пациентов легкий озноб, они помещены в больницу в Инсбруке и изолированы от окружающих.

Всего же власти Италии сообщили уже о 283 зарегистрированных случаях заболевания новым коронавирусом. Таким образом, с вечера понедельника число заболевших выросло на 54.

В эти цифры включены и семь человек, которые уже умерли от коронавируса, и один пациент в Риме, который вылечился и в субботу был выписан.

Галерея: Коронавирус в Италии

На Тенерифе изолирована гостиница

На полюбившемся туристам Тенерифе изолирована гостиница, так как у итальянского туриста был констатирован новый коронавирус, сообщает ВВС.

"Ведется наблюдение за состоянием здоровья сотен клиентов гостиницы, и уровень наблюдения оценивается в течение дня, однако сейчас мы не говорим о карантине", - сообщила пресс-представитель службы здравоохранения Канарских островов Вероника Мартин.

Она подтвердила, что итальянский турист "жил в этой гостинице, когда находился на каникулах на Тенерифе".

Заболевший итальянец - врач из итальянского региона Ломбардия, он посещал гостиницу H10 Costa Adeje Palace вместе с женой. В понедельник у него был констатирован новый коронавирус. Его доставили в ближайшую больницу, где сразу же сделали анализы.

Опубликованная на сайте гостиницы информация свидетельствует, что в ней 467 номеров.

На Канарских островах сейчас находится много туристов, которые приехали на традиционные карнавалы.