Топ-10 самых высокооплачиваемых российских спортсменов десятилетия

Первую строчку рейтинга заняла теннисистка Мария Шарапова, которая накануне объявила о завершении своей профессиональной карьеры. По данным издания, Шарапова за этот период времени заработала 197,8 миллионов долларов.

Стоит отметить, что непосредственно на корте она заработала только 38,8 миллионов, а остальную часть суммы Шараповой принесли доходы от многочисленных рекламных и спонсорских контрактов.

Также издание отмечает, что если бы не допинг-инцидент в 2016 году, то отрыв Шараповой от остальных спортсменов был бы ещё заметнее.

Вторую строчку рейтинга заняла хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин - 136,9 миллионов. Замкнул тройку лучших хоккеист "Питтсбурга" Евгений Малкин, который заработал 94,6 миллионов.

Добавим, что в первой десятке помимо Шараповой больше нет ни одной женщины, а шесть из десяти строчек занимают хоккеисты. В топ-10 попали Илья Ковальчук (72 млн), Павел Дацюк (63,6 млн), Александр Радулов (58,5 млн) и Сергей Бобровский (44,4 млн).

Также в рейтинге нашлось место баскетболисту Тимофею Мозгову (72 млн) и футболистам Юрию Жиркову (49,7 млн) и Андрею Аршавину (43,3 млн), которые попали в рейтинг благодаря тому, что часть карьеры провели в европейских топ-клубах, где уровень зарплат выше российских.