Пт, 28.02.2020
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СМИ: Латвийский арбитр будет судить матчи чемпионата мира по футболу

Андрис Трейманис (в центре)

ФОТО: Mārtiņš Sīlis, FK Liepāja

Латвийский футбольный арбитр Андрис Трейманис вошёл в список европейских арбитров, считающихся кандидатами на судейство игр чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

В списке оказались арбитры из Словении, Испании, Сербии, Болгарии, Словакии, Нидерландов, Польши, Англии, Италии, Португалии, Латвии, Франции, Румынии, Германии и Швеции.

"Спорт-Экспресс" сообщает, что большинство из этих судей в начале февраля прошли специальный сбор в португальском Лиссабоне.

Трейманис получил лицензию FIFA в 2011 году, а в 2018 году его судейская бригада дебютировала на групповом этапе Лиги чемпионов в матче между фрацузским "Лионом" и донецким "Шахтёром".

Латвийские арбитры до этого ни разу не судили матчи Лиги чемпионов, а основным местом работы для них являлись матчи чемпионата Латвии. Трейманису и его бригаде удалось также поработать на матчах Лиги Европы, на отборочных матчах к чемпионату мира, а также на чемпионате мира до 17 лет.

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