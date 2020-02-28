СМИ: Латвийский арбитр будет судить матчи чемпионата мира по футболу

Латвийский футбольный арбитр Андрис Трейманис вошёл в список европейских арбитров, считающихся кандидатами на судейство игр чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
В списке оказались арбитры из Словении, Испании, Сербии, Болгарии, Словакии, Нидерландов, Польши, Англии, Италии, Португалии, Латвии, Франции, Румынии, Германии и Швеции.
"Спорт-Экспресс" сообщает, что большинство из этих судей в начале февраля прошли специальный сбор в португальском Лиссабоне.
Трейманис получил лицензию FIFA в 2011 году, а в 2018 году его судейская бригада дебютировала на групповом этапе Лиги чемпионов в матче между фрацузским "Лионом" и донецким "Шахтёром".
Латвийские арбитры до этого ни разу не судили матчи Лиги чемпионов, а основным местом работы для них являлись матчи чемпионата Латвии. Трейманису и его бригаде удалось также поработать на матчах Лиги Европы, на отборочных матчах к чемпионату мира, а также на чемпионате мира до 17 лет.