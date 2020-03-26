"У многих из нас в семьях была такая жесть". Здравствуйте! Я Андрей, и я алкоголик

С Андреем (имя изменено) я познакомилась в группе Анонимных Алкоголиков. Всего в Латвии более 60 таких групп - не только в Риге, но и в других городах нашей страны. У каждого человека, признавшего, что он алкоголик, своя история. Так же, как и обстоятельства, которые привели к зависимости.

В рамках серии статей "Зависимые" RUS.TVNET приводит монологи людей, которые много лет страдали от алкогольной зависимости и боролись с ней. Многие из них не пьют уже десятки лет, но все равно называют себя алкоголиками. По их словам, бывших алкоголиков, так же как и наркоманов, не бывает.

- Здравствуйте, меня зовут Андрей, и я алкоголик!

- Привет, Андрей!

- Я давно в этой теме - более 10 лет. Для того, чтобы понять, что это такое, надо как минимум быть алкоголиком, как максимум - анонимным алкоголиком. Алкоголь мне не нравился, у меня пил отец. Царство ему небесное, отец от алкоголя умер. Два высших образования, хорошая карьера должна была быть, но алкоголь ему помешал.

И я никогда не думал, что буду употреблять алкоголь, потому что все мое детство было связано с этой зависимостью - употреблял отец, а порой и мать. Классическая история. Для меня это было ужасно.

Попробовал я лет в 12. Было так, как многие рассказывают - первое употребление алкоголя позволило почувствовать некую свободу. Потом спортом занимался, не пил. Потом была школа... Только сейчас, будучи анонимным алкоголиком, я понимаю, как странно, что в те годы мне это казалось абсолютно нормальным - прямо во время урока выпить "на галерке". А тогда я это считал какой-то шалостью, протестом. После армии я начал алкоголь употреблять еще активнее.

Но, надо отдать должное, он мне помог.

После армии я пришел с двумя ранениями - была куча комплексов, куча непонятных вещей, я не знал, как дальше жить. Я лечился, операции, восстановление. А потом - бутылка, которая дала мне возможность понять, что я могу не только танцевать, но и драться даже!

ФОТО: Rus.TVNET

Так это продолжалось лет до 27, пока я... а я и не понял тогда ничего. 90-е годы, веселые компании. Тогда, по-моему, все пили. А понимать начал только тогда, когда женился - стало просто невыносимо!

Мне это уже надоело, и я всегда себе давал обещания, что в пятницу и субботу я накачу, в воскресенье, с понедельника - все! Турник, спорт.

Алкоголизм - это как химический процесс, зависимость внутри тебя. Ты не хочешь пить. Но ты и не пить не можешь, и пить не можешь. Пить я не хочу, но все равно беру и пью. Вот в чем безумие этого алкоголизма!