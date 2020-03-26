"У многих из нас в семьях была такая жесть". Здравствуйте! Я Андрей, и я алкоголик

"Кто-то говорит, что алкоголизм передается на генетическом уровне, но обычно это деструктивные семьи, где была какая-то жесть, насилие. Есть, конечно, алкоголики и из нормальных семей. Но в основном это люди, пережившие потрясения". Его зовут Андрей, он анонимный алкоголик. Он худощавый, немного резкий, но обаятельный.
С Андреем (имя изменено) я познакомилась в группе Анонимных Алкоголиков. Всего в Латвии более 60 таких групп - не только в Риге, но и в других городах нашей страны. У каждого человека, признавшего, что он алкоголик, своя история. Так же, как и обстоятельства, которые привели к зависимости.
В рамках серии статей "Зависимые" RUS.TVNET приводит монологи людей, которые много лет страдали от алкогольной зависимости и боролись с ней. Многие из них не пьют уже десятки лет, но все равно называют себя алкоголиками.
По их словам, бывших алкоголиков, так же как и наркоманов, не бывает.
- Здравствуйте, меня зовут Андрей, и я алкоголик!
- Привет, Андрей!
- Я давно в этой теме - более 10 лет. Для того, чтобы понять, что это такое, надо как минимум быть алкоголиком, как максимум - анонимным алкоголиком. Алкоголь мне не нравился, у меня пил отец. Царство ему небесное, отец от алкоголя умер. Два высших образования, хорошая карьера должна была быть, но алкоголь ему помешал.
И я никогда не думал, что буду употреблять алкоголь, потому что все мое детство было связано с этой зависимостью - употреблял отец, а порой и мать. Классическая история. Для меня это было ужасно.
Попробовал я лет в 12. Было так, как многие рассказывают - первое употребление алкоголя позволило почувствовать некую свободу. Потом спортом занимался, не пил. Потом была школа... Только сейчас, будучи анонимным алкоголиком, я понимаю, как странно, что в те годы мне это казалось абсолютно нормальным - прямо во время урока выпить "на галерке". А тогда я это считал какой-то шалостью, протестом. После армии я начал алкоголь употреблять еще активнее.
Но, надо отдать должное, он мне помог.
После армии я пришел с двумя ранениями - была куча комплексов, куча непонятных вещей, я не знал, как дальше жить. Я лечился, операции, восстановление. А потом - бутылка, которая дала мне возможность понять, что я могу не только танцевать, но и драться даже!
Так это продолжалось лет до 27, пока я... а я и не понял тогда ничего. 90-е годы, веселые компании. Тогда, по-моему, все пили. А понимать начал только тогда, когда женился - стало просто невыносимо!
Мне это уже надоело, и я всегда себе давал обещания, что в пятницу и субботу я накачу, в воскресенье, с понедельника - все! Турник, спорт.
Алкоголизм - это как химический процесс, зависимость внутри тебя. Ты не хочешь пить. Но ты и не пить не можешь, и пить не можешь. Пить я не хочу, но все равно беру и пью. Вот в чем безумие этого алкоголизма!
Один человек может выпить 50 или 150 граммов и остановиться. Когда алкоголь попадает в мою кровь, он включает некиq механизм раскаченный. И все! Происходит безумие - ты не можешь остановиться.
Алкоголизм - это образ жизни. Соответствующие компании, друзья, интересы. Другие люди мне были неинтересны. "Зачем мне люди, которые не пьют? - думал я. - Те, которые ставят цели, достигают их. "На празднике сидит трезвый. Как? О чем с ним разговаривать? Скучно". Так и жил.
У меня были друзья, которые проходили программу Миннесота. Там лежат 28 дней, с зависимыми работают психотерапевты. Они прошли успешно, начали выздоравливать. А я продолжал употреблять. Они мне говорили: "Не пей", - пока я у них отлеживался. Потом попал к терапевту - человеку из "наших", но в теме, с образованием. Он мне все рассказал, я понял. Но зависимость все равно была выше меня.
В конце концов я пошел на Миннесоту. Там все начинается с того, что нужно ответить на вопросы теста. И, видимо, именно в тот момент я сам внутри себя признал, что я алкоголик. Мне просто нужна была доказательная база - эти вопросы сработали.
То, что папа умер, что друзья погибали - это нифига не работает.
Трезвость начинается, когда человек сам осознает, что он зависим. Мы, анонимные алкоголики, признали свое бессилие перед алкоголем. С этого начинается переломный момент. Странная штука - я сдаюсь, но при этом я получаю силу.
На первое собрание шел... У меня в голове было: "Ну как, я работаю в престижной компании. Как я пойду?". У меня было такое представление, что там бомжи какие-то, печка, все в ватниках, все вонючие. А когда пришел, увидел - люди на машинах приехали, разные люди, были и в ватниках, и без ватников.
Начал изучать программу, принял. Я срывался - четыре года был трезвый, потом мне надоело все это. Надоело ходить на собрания - мне казалось, я все знаю - Толя расскажет то же самое, Оля - снова свою историю. "Эти алкаши мне надоели, - думал я. - Я все понял, алкоголизм - это плохо. Начну по чуть-чуть". Ну и начал. А закончилось... слава богу, живым остался. Я из-за своего "алкогольного мышления" начинаю делать вещи, которые мою жизнь меняют - отношения, выбор работы, поведение - ну жесть, короче! Так я снова вернулся в группу.
Мне алкоголь никогда не нравился - ни запах, ни вкус. Но у меня постоянно было такое чувство тоски, одиночества.
Чувствовал себя инопланетянином, который сюда прилетел непонятно зачем. Такой непонятый поэт Есенин. Это смешно немного, в кого из анонимных алкоголиков ни плюнь - здесь все особенные, все прилетели со своей планеты.
Об этом много можно говорить, об этом написано множество медицинских трудов. Кто-то говорит, что алкоголизм передается на генетическом уровне, но в основном это деструктивные семьи, где была какая-то жесть, насилие. Есть, конечно, алкоголики и из нормальных семей - у кого как. Но в основном это люди, пережившие потрясения.
Человек живет с состоянием тоски, а потом открывает для себя эликсир - опа, несколько бокалов, и ты лучший танцор! Все было бы хорошо, если бы тормоза были.
Я много чего искал - и на йогу ходил, и к шаманам ходил, и к буддистам ходил. В одном месте даже выпивать можно было. Вообще классно! Огонь! Помедитируешь, потом накатишь - отлично вообще!
Я думал, я приду, 600 свечей зажгу, и будет мне душевный покой! Многие люди хотят душевного покоя. Я смотрю, наблюдаю за миром - у людей куча проблем! Они ходят на какие-то коуч-тренинги "Как стать счастливым" и подобные. 99% из нас ищут счастье в других людях, в отношениях. Это такая сложная штука.
Я ходил на программу Анонимных Алкоголиков "90 дней - 90 собраний". Я ходил каждый день! Потом до меня дошло, зачем я хожу - я вырабатывал привычку. На 67-м собрании в пятницу до меня дошло - я это все делаю для того, чтобы выработать привычку. Чтобы в пятницу не в клубе зависнуть, а остаться трезвым.
А здесь, на собраниях, - один говорит, все слушают. Где еще такое найдешь? На закрытых собраниях можно услышать столько всего, что люди боятся рассказать друг другу. Вот она - бесплатная терапия. И оказывается, ничего в признании своих косяков стыдного нет.
А дальше - 12-шаговая программа, человек под руководством наставника начинает искать дефекты своего характера, понимать, кто он. Оказывается, существует целая гамма чувств! Не только "я хочу есть" или "у меня болит голова".
Алкоголики - эгоцентристы и эгоисты. Как и большинство людей в принципе. "Я поднял стакан" - это верхушка айсберга. А до этого стакана там такая жесть была - эмоции, алкогольное сознание. Если с этим разобраться, можно стать нормальным человеком.
[Звенит таймер, поставленный на 10 минут]. Сейчас, сейчас, я закончу!
Ты разбираешься во всем шаг за шагом - тебе никто не вскрывает черепную коробку. В любой момент можно бросить, как это делал я. Я четыре или пять раз пытался эту программу пройти. Это труд - читать литературу, разбираться в себе. Пусть это звучит фанатично, но это смысл моей жизни - избавиться от зависимости, потому что это дает мне уже другое качество жизни. Спасибо!