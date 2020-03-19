"Первую рюмку я поднял в пять лет". Здравствуйте! Я Олег, и я алкоголик

С Олегом (имя изменено) я познакомилась на группе Анонимных Алкоголиков. Всего в Латвии более 60 таких групп - не только в Риге, но и в других городах нашей страны. Истории каждого человека, признавшего, что он алкоголик, разные. Также как и обстоятельства, которые привели к зависимости.

В рамках серии статей "Зависимые" RUS.TVNET приводит монологи людей, которые много лет страдали от алкогольной зависимости и боролись с ней. Многие из них не пьют уже десятки лет, но все равно называют себя алкоголиками. По их словам, бывших алкоголиков, также как и наркоманов, не бывает.

- Здравствуйте, меня зовут Олег, и я алкоголик!

- Привет, Олег!

- Пить я начал не потому, что мне вкусно было. Я был любознательным, как и все дети. У меня у матери была такая маленькая рюмочка в двойным дном [показывает, прищурившись]. И это меня так злило даже тогда! "Почему нельзя нормальный стакан взять?", - думал я. И они не допивали тогда, ну, взрослые. Там оставалось, я подходил, пробовал, лет пять мне было.

Я и не понял в первый раз - обожгло что-то, невкусно.

Потом, в юношестве, начались разные комплексы - с девчонками, например, надо было знакомиться. А как накатишь, так и смелее становишься. Но у меня как-то так получилось, что контроль я терял сразу же - я напивался, вел себя как мудак, девчонки убегали, я обижался на это, начинал себя жалеть, злился - употреблял еще.

Когда я еще мог бросит пить, я даже не задумывался об этом. Когда мне было лет 15-16, наверное, тогда я смог бы бросить пить. Но я не считал нужным. А потом настал такой момент, когда пошла диструкция. Я женился. Дома были постоянные скандалы, все как у всех.

Начались потери - на работе все плохо. Кто хочет иметь дело с человеком, который не берет на себя ответственность, подводит, постоянно опаздывает, или вообще не приходит на рабочее место без объяснения причин? А мне страшно не нравилось, когда у меня ругают.

Дальше - больше. Я научился опохмеляться, несмотря на все знаки, сигналы. Меня в тот же вечер чуть не зарезали бандиты. Но это не стало для мени никаким знаком. Я ушел сразу на месяц в запой. Это феномен. Есть пьяницы, которые могут пить, но они могут остановиться под давлением различных факторов - работа, жена, здоровье. Может и с трудом, но он может себя контролировать. Хронический алкоголик же теряет выбор. Не он решает, будет ли он пить, или не будет. И никакого кайфа в этом нет - там чернуха, падение все круче и круче.

ФОТО: Rus.TVNET