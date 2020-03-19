"Первую рюмку я поднял в пять лет". Здравствуйте! Я Олег, и я алкоголик

"Алкоголь для меня был анастезией, таблеткой от жизни", - говорит сидящий напротив меня мужчина за 50. Это Олег. У него густые темные с проседью волосы. Прямая осанка и строгий взгляд. Он - анонимный алкоголик. Посещает сообщество уже много лет.
С Олегом (имя изменено) я познакомилась на группе Анонимных Алкоголиков. Всего в Латвии более 60 таких групп - не только в Риге, но и в других городах нашей страны. Истории каждого человека, признавшего, что он алкоголик, разные. Также как и обстоятельства, которые привели к зависимости.
В рамках серии статей "Зависимые" RUS.TVNET приводит монологи людей, которые много лет страдали от алкогольной зависимости и боролись с ней. Многие из них не пьют уже десятки лет, но все равно называют себя алкоголиками.
По их словам, бывших алкоголиков, также как и наркоманов, не бывает.
- Здравствуйте, меня зовут Олег, и я алкоголик!
- Привет, Олег!
- Пить я начал не потому, что мне вкусно было. Я был любознательным, как и все дети. У меня у матери была такая маленькая рюмочка в двойным дном [показывает, прищурившись]. И это меня так злило даже тогда! "Почему нельзя нормальный стакан взять?", - думал я. И они не допивали тогда, ну, взрослые. Там оставалось, я подходил, пробовал, лет пять мне было.
Я и не понял в первый раз - обожгло что-то, невкусно.
Потом, в юношестве, начались разные комплексы - с девчонками, например, надо было знакомиться. А как накатишь, так и смелее становишься. Но у меня как-то так получилось, что контроль я терял сразу же - я напивался, вел себя как мудак, девчонки убегали, я обижался на это, начинал себя жалеть, злился - употреблял еще.
Когда я еще мог бросит пить, я даже не задумывался об этом. Когда мне было лет 15-16, наверное, тогда я смог бы бросить пить. Но я не считал нужным. А потом настал такой момент, когда пошла диструкция. Я женился. Дома были постоянные скандалы, все как у всех.
Начались потери - на работе все плохо. Кто хочет иметь дело с человеком, который не берет на себя ответственность, подводит, постоянно опаздывает, или вообще не приходит на рабочее место без объяснения причин? А мне страшно не нравилось, когда у меня ругают.
Дальше - больше. Я научился опохмеляться, несмотря на все знаки, сигналы. Меня в тот же вечер чуть не зарезали бандиты. Но это не стало для мени никаким знаком. Я ушел сразу на месяц в запой. Это феномен. Есть пьяницы, которые могут пить, но они могут остановиться под давлением различных факторов - работа, жена, здоровье. Может и с трудом, но он может себя контролировать. Хронический алкоголик же теряет выбор. Не он решает, будет ли он пить, или не будет. И никакого кайфа в этом нет - там чернуха, падение все круче и круче.
Я не понимал, почему я пью по поводу и без повода. Обидели, не заплатили денег, оскорбили, "она не такая" - все это было поводом для меня. А еще ведь есть праздники всякие! Это безумие - все хорошо, все нормально, и жена, и деньги есть, и тепло и сухо.
Я мог приготовить вкусный обед, убрать дом, а потом - херак, и вечером я уже валяюсь под столом где-то в чужом доме.
Я себя спрашивал: "Почему так?". Ведь ничего не предвещало, повода не было! И дальше все круче и круче - социум протестует, полиция грозит - посадить могут. А остановиться я уже не мог - продолжал и продолжал.
Чтобы избавиться от зависимости, я пробовал все, что предлагала медицина. Ну, все кроме, пожалуй, лечебно-трудового профилактория. Кто не знает, в СССР был такой вид лечебно-исправительного учреждения. Туда по решению суда направляли на принудительное лечение от наркомании и алкоголизма.
В таком профилактории был мой дядька, ему не повезло. Он работал на севере, квасил страшно. Когда он оттуда приехал, я уже по мимике, по жестам понял, что "сейчас будет". Прошло три дня, он начал ходить взад и вперед, и говорит: "Горло болит. А вина выпью, и легче" [Смеется].
Кодировать меня отказались, потому что на кодировку я пришел со словами: "Ну кодируйте, если так надо, а я сейчас пойду, и все равно выпью!"
Позже я попал к нарокологу. Это был первый человек, который меня доверительно выслушал. Он не отворачивал голову, когда я рассказывал ему про то, что мне действительно было важно. Он протянул мне визитку и сказал: "Вот тут собираются Анонимные Алкоголики. Говорят, помогает".
Перед этим я был в "Обществе трезвости", мне это показалось таким разводом! Там сидели бабульки, которые говорили лозунгами: "Водка - враг, выпил - брак". Я им говорю: "Уважаемые, так я же все это прекрасно понимаю! Я это с детства знаю! Вы лучше скажите, что мне делать, когда у меня внутри болит, и нечем больше залить".
Алкоголь для меня был анастезией, таблеткой от жизни.
Еще позже я попал на собрание Анонимных Алкоголиков - ожидал каких-то асоциальных личностей в шрамах. Страшных, угрюмых. Ну, думал, может они научат меня пить так, чтобы за это ничего не было. Чтобы сбылся мой любимый тост: "Чтобы нам повезло, а им - нет".
А они все абсолютно нормально выглядели, один даже в белой рубашке пришел. Я подумал: "Что-то не то, врут, развести хотят". А потом как прислушался к тому, что они говорят... Это называется индентификация. На своих первых собраниях я вообще ничего особенно не понимал. Мне нравился формат - один говорит, остальные слушают. Я не вникал, но перестал пить - день, два, неделя.
Собрания, группы могут помочь. Нужно понимать, что такое мышление алкоголика, что такое феномен тяги.
Если в мой рот попадает капля спиртного, остановиться я уже не могу - меня тянет словно магнтом.
Это определенные мышленческие и поведенческие штампы, восприятие реальности полностью искажено - все не так, все плохо.
Я пробовал пить хорошую водку, я пробовал перейти на что-то двухградусное. Ничего не менялось! Просто вместо литра крепкого я выпивал бочку слабого алкоголя!
Тут недавно в Ригу приезжай Далай-лама чтобы сказать те вещи, о которых мы говорим каждый день на собраниях Анонимных Алкоголиков. Как думаете, почему в свое время Кашпировский поимел такой успех? Потому что все хотят, чтобы все было хорошо, но никто не хочет для этого ничего делать!
Все хотят так: "Я много лет делал зло, жил как попало, нанес кучу ущерба людям, а сейчас я не хочу нести ответственность, я хочу, чтобы какой-то волшебник, дядя Толя из телевизора пальчиком щелкнул, и у меня было все классно! Это значит - я готов к лаботомии и физической и моральной. Но так не бывает.
Потом я понял, что все, что происходит - у меня в голове. Я расставил акценты, начал принимать людей такими, какие они есть. У меня прошло отрицание, все эти предубеждения дурацкие. Главный принцип нашего сообщества - привлекательность идей, а не пропаганда. Идея такая: "Я трезвый, ты хочешь быть таким же. Если хочешь - пошли, если нет - извини. [Звинит таймер, поставленный на 10 минут]. Спасибо!
Видео: Проект "Зависимые"