Практическая информация, как быстро подать в СГД декларацию о доходах

Наиболее удобный способ подать декларацию, который также рекомендует СГД, - это система электронной декларации СГД (EDS). Чтобы подключиться к EDS, необходимо перейти на домашнюю страницу СГД и нажать кнопку EDS на выделенной панели. Также можно сразу перейти непосредственно на сайт EDS.

На экране аутентификации EDS необходимо ввести имя пользователя и пароль EDS. Если у вас его нет, вам необходимо выбрать расширение Latvija.lv и авторизоваться через свой интернет-банк.

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После подключения к EDS появляется стартовый экран EDS, который создан на основе личных данных в базе данных СГД.

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Открыв раздел "Годовой отчет о доходах", можно просмотреть поданные или неподанные декларации за три года, а также заполнить и подать их, приложить соответствующие документы об оправданных расходах или просмотреть уже представленные годовые декларации.

Далее нужно перейти к году, за который требуется подать декларацию. Например, если вы решили подать декларацию за 2019 год, вы должны нажать кнопку "Подготовить".

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Ниже предлагается "Упрощенно" - вариант, предусмотренный для получения переплаченного налога за:

свои и/или оправданные расходы своих членов семьи на лечение и образование;

произведенные пожертвования и дарения;

произведенные взносы в частные пенсионные фонды;

произведенные платежи страховых премий в соответствии с договором страхования жизни (с накоплением средств);

к непримененным налоговым льготам.

Упрощенная подача предусмотрена для того, чтобы проверить или выровнять налоговый платеж за примененный прогрессивный подоходный налог с населения и/или ожидаемый необлагаемый минимум.

В свою очередь, вариант "Подробно" следует выбирать:

если у вас есть доходы в иностранных государствах (в том числе для тех, кто работал на используемом в международных перевозках судне);

не облагаемые налогом доходы в Латвии или иностранном государстве, которые в целом в году таксации превысили 10 000 евро (например, получены доходы от продажи личного имущества);

доходы в Латвии или в иностранном государстве, которые не облагаются прогрессивной налоговой ставкой (например, доходы от дивидендов или процентов, доходы от продажи растущих лесных лесоматериалов или сдачи в аренду недвижимой собственности) и с которых налог не удержан по месту выплаты дохода;

другие облагаемые налогом доходы, из которых в месте выплаты не удержан налог.

При выборе такого варианта можно получить также переплаченный налог.

Документы об оправданных расходах можно добавить любым из следующих способов: с помощью приложения СГД "Оправданные расходы", прикрепив изображения в разделе "Документы об оправданных расходах" в EDS, приложив изображения к Приложению D4 в Ежегодной декларации о доходах.

После ввода всей информации убедитесь, что все соответствующие документы об оправданных расходах прикреплены и что информация о банковском счете введена в окне "Номер счета" внизу страницы.

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Нажатием кнопки "Подтвердить и сохранить" внизу страницы или вверху страницы проверяется наличие несоответствий и ошибок в заполненной декларации.

Если ошибки отсутствуют или исправлены, нажмите кнопку "Подать", чтобы отправить документ СГД. Затем вы увидите сообщение о подаче документов.

СГД в течение 3 месяцев сообщит о возврате переплаченного налога, отправив письмо через EDS в разделе пользователя "Переписка с СГД" и указанную контактную электронную почту.