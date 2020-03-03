Мать Мерзликина: "Элвис прошёл через ад"

Первый месяц в Северной Америке для Мерзликина был отнюдь не лёгким. Хоккеист уже в первом матче пропустил семь шайб, да и затем улучшить игру особо не удавалось - команда потерпела десять поражений. Это и ещё несколько других причин не давали вратарю полюбить США в самом начале.

"Знаю, что Элвис в тот период прошёл через ад", - о сложном начале сына журналу Sporta Avīze рассказала мама вратаря. "Приехав в США ему было трудно прижиться там. Уже тогда он не скрывал, что ему там не очень нравится".

"Сойтись с товарищами по команде, увы, тоже не получилось, так как никто хорошо не знал новенького из Европы, а после неудачной первой игры и вовсе были те, кто не хотел пожимать ему руку. Потом Элвиса выслали в АХЛ, и в результате он ото всех дистанцировался. Он был подавлен и впал в депресссию. Он избегал всего и всех, глубже закапываясь в себе", - продолжала мать спортсмена.

Элвис Мерзликин ФОТО: https://www.facebook.com/bluejacketsnhl/

Для матери Элвиса подобное не было чем-то новым и поэтому, когда ей позвонила подруга сына Александра, которая терялась в догадках, как помочь своему парню, женщина сказала ей просто быть рядом, так как у Мерзликина в тот момент проходила тяжёлая борьба с самим собой.

"Александра звонила мне. Она переживала, что Элвис совсем не разговорчивый. Она просила совета, так что я сказала ей, чтобы она относилась к нему с пониманием, поддерживала и не мешала, так как Элвис борется с самим собой", - рассказала мать вратаря.

"Некоторые из редких товарищей по команде, с которыми в Северной Америке сложились хорошие отношения, говорили, что Элвис точно мог бы найти себе работу в Континентальной хоккейной лиге", - добавила мать спортсмена.

Больше всего Мерзликина расстраивали не местные, а именно латвийские фанаты, так как после неудачного старта в НХЛ именно они бросали самую жёсткую критику в адрес вратаря. "Только после того, как большая часть переживаний осталась позади, Элвис признал, что самым болезненным во всём этом было читать письма от латвийских болельщиков, которые обращались к нему не с самыми приятными словами", - поделилась Сандра.

"Помимо комментариев в интернете были ещё и личные письма в социальных сетях, где обычно использовались слова вроде "сдохни" и "не позорь Латвию", - разъяснила женщина.

Сегодня же Мерзликин наслаждается славой, так как после травмы Йонаса Корписало латышу доверили роль первого номера. За этот период он проявил себя просто великолепно - в январе хоккеист стоял в воротах десять раз, в восьми случаях из которых "Коламбус" праздновал победу.

В среду у "Коламбуса" состоится игра против "Калгари Флэймз", но Мерзликин, скорее всего, пропустит этот матч - 24 февраля в матче против "Оттавы" вратарь получил небольшое сотрясение.