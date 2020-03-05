"Хочется, чтобы меня никто не видел". Андрей Рубин о зависимостях и планах на будущее

После завершения карьеры в 2012 году Рубин работал детским тренером в Икшкиле, но эта работа казалась ему бесперспективной, так как в 15 лет дети завязывали с футболом.

Прошлой весной Рубин должен был стать тренером "Ауды", которая выступает во второй по уровню футбольной лиге Латвии, но и там Рубин не задержался. Всему причиной проблемы с ногой. "Неприятно, когда после тренировки с утра тяжело встать", - говорит Рубин в интервью Sporta Avīze.

Проблемы с ногой преследовали Рубина и в конце его профессиональной карьеры. Именно из-за этого игроку пришлось повесить бутсы на гвоздь.

"Когда доктор оперировал, то сказал, что для ходьбы хватит на 5-6 лет, но играть больше не смогу. Прошло именно это время, и стало тяжело ходить".

О непростой жизненной ситуации Рубина в конце прошлого года сообщил генеральный секретарь футбольного клуба "Метта" Гиртс Михельсонс, который написал в своём Twitter, что Рубин остался без денег, и призвал небезразличных переводить деньги на указанный счёт.

"Это было неприятно для меня. Все начали мне звонить, предлагать помощь. Я бы мог сам обратиться за помощью лично, а вышло так, что об этом узнала вся Латвия", - заявил бывший футболист.

Рубин также подчеркнул, что пока не потратил эти деньги и не знает, что будет делать с этой суммой. По словам футболиста, некоторые переводили ему один евро, а другие 100. Он также заявил, что когда-нибудь опубликует список всех, кто ему помог.

"Всё не так страшно. Есть люди, которым приходится сложнее. Мне есть куда пойти и чем себя занять. Долгое время я не работал, ещё и эта операция. Если ты тренируешь или работаешь в футболе, необходимо, чтобы ты мог хотя бы нормально ходить", - сказал бывший игрок сборной.

Андрей Рубин ФОТО: LETA

Много также говорилось о том, что после завершения футбольной карьеры у Рубина появилось много вредных привычек, в том числе проблемы с алкоголем. Сам Андрей считает, что это преувеличение.

"Ну какие зависимости? Курю, да, но многие курят. Алкоголь люди употребляют. Если праздник, конечно, употребляю и я. Если я иду на день рождения, я что там - не выпью? Я не виноват, что каждую неделю у кого-то из моих друзей день рождения. Если бы у меня были проблемы, я бы не пришёл на это интервью", - заявил 41-летний Рубин.

В конце разговора Рубин поделился планами на будущее, отметив, что собирается вернуться в футбол, но пока не знает, в каком статусе. "Мне не очень нравится быть публичным, а после минувших событий хочется, чтобы меня никто не видел", - сказал Андрей Рубин.