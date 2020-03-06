Журнал Time поместил на свои обложки сто "Женщин года". Россиянки тоже вошли в список

Издание Time отобрало сто "Женщин года", определивших образ последнего столетия. Каждой из них журнал посвятил отдельную обложку.
From Amelia Earhart to Beyoncé and Eva Perón to Malala, meet 100 women who defined the last century https://t.co/ycfvgsoTWZ— TIME (@TIME) March 5, 2020
Журналисты отметили, что на протяжении 72 лет выбирали только "Мужчину года", а уже в 1999 году это звание было переименовано в "Человек года", однако побеждали в ней по большей части мужчины. Проектом "100 женщин года" издание взялось исправлять ситуацию. Теперь в центре внимания - влиятельные женщины, которых часто "затмевали".
Для проекта издание выпустило 89 новых обложек с женщинами. Ещё 11 уже были на обложках, когда побеждали в номинации "Человек года". Например, в прошлом году победительницей стала Грета Тунберг.
Таким образом, на новых обложках издания - королева Великобритании Елизавета II, принцесса Диана, Ангела Меркель, Хиллари Клинтон, Мадонна, пилот Амелия Эрхарт, модельер Коко Шанель, певицы Арета Франклин и Бейонсе, писательница Джоан Роулинг, Мэрилин Монро, мексиканская художница Фрида Кало и ряд других важных женщин, "без которых история сложилась бы иначе".
Не обошло стороной издание и российскую радикальную панк-группу Pussy Riot. Time посвятил им титул "Женщин года" в 2012 году. Тогда прошла их скандальная акция "Богородица, Путина прогони!" в храме Христа Спасителя, а затем уголовное дело.
Согласно Time, группа стала "иконой анти-путинского движения": три участницы Pussy Riot предстали перед судом, а затем их приговорили к тюремному наказанию.
Ходят слухи, что выбор делался из более чем 600 претенденток.