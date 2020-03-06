Журнал Time поместил на свои обложки сто "Женщин года". Россиянки тоже вошли в список

From Amelia Earhart to Beyoncé and Eva Perón to Malala, meet 100 women who defined the last century https://t.co/ycfvgsoTWZ — TIME (@TIME) March 5, 2020

Журналисты отметили, что на протяжении 72 лет выбирали только "Мужчину года", а уже в 1999 году это звание было переименовано в "Человек года", однако побеждали в ней по большей части мужчины. Проектом "100 женщин года" издание взялось исправлять ситуацию. Теперь в центре внимания - влиятельные женщины, которых часто "затмевали".

Для проекта издание выпустило 89 новых обложек с женщинами. Ещё 11 уже были на обложках, когда побеждали в номинации "Человек года". Например, в прошлом году победительницей стала Грета Тунберг.

Таким образом, на новых обложках издания - королева Великобритании Елизавета II, принцесса Диана, Ангела Меркель, Хиллари Клинтон, Мадонна, пилот Амелия Эрхарт, модельер Коко Шанель, певицы Арета Франклин и Бейонсе, писательница Джоан Роулинг, Мэрилин Монро, мексиканская художница Фрида Кало и ряд других важных женщин, "без которых история сложилась бы иначе".

Не обошло стороной издание и российскую радикальную панк-группу Pussy Riot. Time посвятил им титул "Женщин года" в 2012 году. Тогда прошла их скандальная акция "Богородица, Путина прогони!" в храме Христа Спасителя, а затем уголовное дело.

Согласно Time, группа стала "иконой анти-путинского движения": три участницы Pussy Riot предстали перед судом, а затем их приговорили к тюремному наказанию.