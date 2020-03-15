Теперь он - "Острый майонез". Мэтью Майоне снова удивил рижскую публику

Защитнику Мэтью Майоне недостаточно только хоккея. Помните, как некоторое время назад он сразил рижскую публику душераздирающей балладой?

Это ещё не всё - в конце февраля Мэтью снова удивил рижан - на этот раз он начал диджействовать. Его дебют пришёлся на B-Bārs в Старой Риге.

"Мне нравится ставить перед собой вызовы, получать новый опыт, музыка - моя вторая страсть сразу после хоккея, поэтому диджействовать - это естественный процесс, как развивается моё увлечение", - рассказал Майоне изданию Privātā Dzīve.

Мэтью отметил, что перед тем, как встать за пульт, он выслушал советы опытных профессионалов - Тома Гревиньша, DJ Rudd и Карлиса Зариньша. Хоккеист также признался, что за диджейским пультом нервничал гораздо больше, чем когда выступал перед публикой в прошлый раз:

"Было страшно, что случится какая-нибудь техническая неполадка, и я не буду знать, как быть...

Но всё прошло гладко - клуб был полон людей, все танцевали и получилось здорово", - рассказал Майоне.

Мэтью признаётся, что быть диджеем гораздо сложнее, чем это выглядит со стороны, но для него этот путь уже положен - он даже выбрал себе псевдоним Spice Mayo - в переводе "Острый майонез". Как говорит Майоне, псевдоним возник в кругу друзей, и у него есть прямая связь с Латвией:

"Я заметил, что люди в Латвии очень любят майонез. Поэтому буду ставить музыку под этим псевдонимом. Выступая в других странах, может, буду его адаптировать под местные запросы", - посмеялся хоккеист.