"Барыс" отказался от розыгрыша Кубка Гагарина. Ранее это сделал "Йокерит"

Ранее о прекращении участия в турнире сообщил хельсинский "Йокерит", за который выступает латвийский вратарь Янис Калниньш.

Хоккеистам "Барыса" о таком решении сообщили в понедельник с утра. Сейчас руководство клуба собирается проинформировать и КХЛ. Впрочем, большая часть игроков готова продолжать борьбу за Кубок Гагарина, пишет "Чемпионат".