"Барыс" отказался от розыгрыша Кубка Гагарина. Ранее это сделал "Йокерит"

Нур-Султанский "Барыс" в связи с распространением Covid-19 отказался от дальнейшего участия в розыгрыше Кубка Гагарина, сообщают российские спортивные СМИ.
Ранее о прекращении участия в турнире сообщил хельсинский "Йокерит", за который выступает латвийский вратарь Янис Калниньш.
Хоккеистам "Барыса" о таком решении сообщили в понедельник с утра. Сейчас руководство клуба собирается проинформировать и КХЛ. Впрочем, большая часть игроков готова продолжать борьбу за Кубок Гагарина, пишет "Чемпионат".
Во втором круге розыгрыша Кубка Гагарина "Барыс" должен играть с новосибирской "Сибирью", первый матч между командами был запланирован на 17 марта.