Сыгравшая девушку Бонда актриса Ольга Куриленко заболела коронавирусом

"Сижу в изоляции дома с диагнозом Коронавирус. Уже почти неделю болею. Температура и слабость - мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это во всерьёз!" — написала звезда.

Как сообщалось, из звёзд коронавирусом также заболели Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон. Они в настоящее время находятся на карантине.