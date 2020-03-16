Пн, 16.03.2020
Главная идея, выдвигаемая экспертами, проста: доступ к интенсивной терапии следует обеспечить больным с более высокими шансами на выздоровление. Так, по их мнению, можно соблюсти принцип "максимального блага для максимального количество людей". СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
1

Сыгравшая девушку Бонда актриса Ольга Куриленко заболела коронавирусом

ФОТО: SCANPIX

Актриса и модель Ольга Куриленко, знаменитая по роли девушки Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия", уже неделю прибывает на карантине после положительного теста на коронавирус. Она сообщила об этом в своём Instagram-аккаунте.

"Сижу в изоляции дома с диагнозом Коронавирус. Уже почти неделю болею. Температура и слабость - мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это во всерьёз!" — написала звезда.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Olga Kurylenko (@olgakurylenkoofficial) on

Как сообщалось, из звёзд коронавирусом также заболели Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон. Они в настоящее время находятся на карантине.

Согласно информации проекта университета Джонса Хопкинса на утро 16 марта, число заболевших Covid-19 достигло 169 387 человек, более 81 тысячи из них — в Китае.

Последние новости

НАВЕРХ