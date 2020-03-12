Чт, 12.03.2020
"Сначала я пристукну этого калеку, потом - тебя, а потом повешусь", - угрожал мужчина тем вечером. Он схватил нож и начал нападать. Расма смогла выбить холодное оружие и бросилась к сыну. Муж напал сзади. Женщина схватила лежащую на земле шлифовальную машину и ударила ею. Убила. СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
1

Том Хэнкс и его супруга заразились коронавирусом

Tom Hanks, left, and Rita Wilson arrive at the Oscars on Sunday, Feb. 9, 2020, at the Dolby Theatre in Los Angeles. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)

ФОТО: AP/Scanpix

Американский актер Том Хэнкс сообщил, что вместе со своей супругой, актрисой Ритой Уилсон заразился коронавирусом. Об этом артист написла в соцсетях. 

Издание "Медуза" передает, что супруги приехали в Австралию, чтобы снимать картину, посвященную певцу Элвису Пресли. 

"Рита и я сейчас в Австралии. Мы ощутили сильную усталость, будто бы у нас была простуда, а также боли в теле. У Риты то появлялся, то проходил озноб, а также небольшой жар. Как и положено сейчас в мире, мы прошли тест на коронавирус, и результат оказался положительным", — написал Хэнкс на своей странице в Twitter.

Том Хэнкс заверил поклонников, что он с супругой будет выполнять предписание врачей и находиться в самоизоляции столько, сколько потребуется.

Напомним, новый вид коронавируса COVID-19 впервые был обнаружен в декабре 2019 года в китайском городе Ухань провинции Хубэй.

В начале февраля вирус распространился по всему миру, число заболевших превысило 100 тысяч. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса.

В Латвии первый случай заболевания Covid-19 был зарегистрирован 2 марта, а по состоянию на 11 марта инфицированных уже десять. 

Полезно знать: У члена семьи коронавирус: что делать?

Еще более полезно знать: Чеснок и кокаин не помогут. ВОЗ развеяла популярные мифы о коронавирусе

Последние новости

НАВЕРХ