"Адмирал" не будет выступать в КХЛ в новом сезоне

Как сообщает пресс-служба Министерства спорта Приморского края, принято решение сократить финансирование спорта в регионе, приостановив заключение контрактов с игроками в профессиональных спортивных клубах края в сезоне-2020/2021, и перенаправить средства в резервный фонд на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса.

Таким образом, в "Адмирале" останутся только молодёжные команды в МХЛ и U18, а также детско-юношеская спортивная школа.

Интересно, что эта новость стала неожиданной для хоккейного клуба "Адмирал", который планировал выступить в новом сезоне КХЛ.

"Для нас это сообщение стало сюрпризом, так как мы готовились выступать в следующем сезоне. Однако официальное заявление по этому поводу может быть сделано позднее", - сообщили ТАСС в пресс-службе клуба.

Напомним, 24 марта латвийский специалист Леонид Тамбиев стал главным тренером "Адмирала", подписав контракт сроком на три года.