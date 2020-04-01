"Адмирал" не будет выступать в КХЛ в новом сезоне

Команда "Адмирал" из Владивостока не будет выступать в следующем сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает официальный сайт министерства физической культуры и спорта Приморского края.
Как сообщает пресс-служба Министерства спорта Приморского края, принято решение сократить финансирование спорта в регионе, приостановив заключение контрактов с игроками в профессиональных спортивных клубах края в сезоне-2020/2021, и перенаправить средства в резервный фонд на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса.
Таким образом, в "Адмирале" останутся только молодёжные команды в МХЛ и U18, а также детско-юношеская спортивная школа.
Интересно, что эта новость стала неожиданной для хоккейного клуба "Адмирал", который планировал выступить в новом сезоне КХЛ.
"Для нас это сообщение стало сюрпризом, так как мы готовились выступать в следующем сезоне. Однако официальное заявление по этому поводу может быть сделано позднее", - сообщили ТАСС в пресс-службе клуба.
Напомним, 24 марта латвийский специалист Леонид Тамбиев стал главным тренером "Адмирала", подписав контракт сроком на три года.
В прошлом сезоне "Адмирал" занял 12-е место в Восточной конференции, набрав 56 очков в 62 матчах.