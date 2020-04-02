Тамбиев покинул "Адмирал"; он продолжает искать работу в КХЛ

"Мой приоритет - работать в КХЛ. Никто не ожидал, что "Адмирал" выйдет из лиги. Думаю, эта пауза продлится у команды год. Сейчас идет процесс переговоров в КХЛ. Надеюсь, получится найти там работу. В ВХЛ я уже работал достаточно", - сказал в разговоре с порталом allhockey.ru Тамбиев.