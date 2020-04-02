Тамбиев покинул "Адмирал"; он продолжает искать работу в КХЛ

Латвийский тренер Леонид Тамбиев оставил клуб "Адмирал" из Владивостока, так как по-прежнему хочет в новом сезоне работать в КХЛ.
В марте Тамбиев был утвержден главным тренером "Адмирала", но в среду местный спортивный комитет решил не направлять средства на финансирование команды КХЛ.
Позднее на сайте клуба было опубликовано сообщение, что в новом сезоне "Адмирал" в КХЛ участие не примет.
"Мой приоритет - работать в КХЛ. Никто не ожидал, что "Адмирал" выйдет из лиги. Думаю, эта пауза продлится у команды год. Сейчас идет процесс переговоров в КХЛ. Надеюсь, получится найти там работу. В ВХЛ я уже работал достаточно", - сказал в разговоре с порталом allhockey.ru Тамбиев.
49-летний Тамбиев с сезона 2014/2015 года работал в ВХЛ, а 24 марта стал главным тренером "Адмирала".
Он по-прежнему является кандидатом и на должность главного тренера рижского "Динамо".