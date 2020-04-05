Савицкис: бюджет рижского "Динамо" сохранится на уровне прошлого сезона

"В вопросе главного тренера новостей пока что нет. Вернемся к кандидатуре Леонида Тамбиева. Бюджет клуба будет на уровне предыдущего сезона. Площадку однозначно переделаем", - рассказал Савицскис.

В прошлом сезоне "Динамо" на зарплаты игроков потратило примерно 3,6 миллиона евро, что является наименьшей суммой в Западной конференции. Во всей лиге меньше своим игрокам платил лишь "Адмирал", который в новом сезоне КХЛ участвовать не будет.

Ранее Савицкис порталу TVNET рассказал, что на должность главного тренера клуба претендуют специалисты из Канады, Швеции, России, Финляндии и Латвии.

"Есть несколько критериев, по которым мы выберем тренера - опыт, достижения, представляемое государство, деньги", - сказал на этой неделе TVNET председатель совета рижского "Динамо".

Один из кандидатов в тренеры - Петерис Скудра.

В этом сезоне рижское "Динамо" в регулярном чемпионате КХЛ в 62 матчах набрало 41 очко, что стало вторым худшим результатом во всей лиге. Последнее место заняло минское "Динамо", набравшее на два очка меньше.

В конкуренции 24 клубов "Динамо" заняло 23 место, набрав наименьшее на данный момент количество очков (41), забив меньше всего голов (103) и потерпев больше всего поражений (187). С худшим во всем КХЛ большинством (11%) и меньшинством (74,8%).

Уже шестой сезон подряд рижское "Динамо" не сумело выйти в плей-офф КХЛ или розыгрыш Кубка Гагарина.