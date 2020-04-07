Хабибу нашли замену. Бой против Фергюсона отменён в пятый раз

Гэтжи и Фергюсон сразятся за временный титул чемпиона UFC в лёгком весе. Пока непонятно, где пройдет бой.

"Вы получите бой Гэтжи против Фергюсона. Это два топовых бойца. Хабиб выбыл, так что победитель этого боя будет драться с Нурмагомедовым. Поединок Хабиба с Тони или с Гэтжи состоится, вероятно, в сентябре", - сказал Уайт ESPN.

Для тех кто следит за смешанными единоборствами это сообщение не стало неожиданностью. Замена Хабиба на Гэтжи обсуждалась последнюю неделю. С одной стороны, это отличный подарок для любителей ММА, но с другой, поединок Гэтжи и Фергюсона может лишить всех долгожданного боя двух лучших легковесов. Это произойдёт если 18 апреля Гэтжи окажется сильнее и впоследствии получит бой за полноценный титул.

Напомним, что 1 апреля Нурмагомедов заявил, что снимается с турнира и сослался на соблюдение карантина и невозможности приезда в США. После заявления дагестанского бойца пользователи социальных сетей обрушились на него с критикой, стали обвинять в трусости, лжи и поиске оправданий. Некоторые даже предлагали лишить Нурмагомедова пояса чемпиона UFC в лёгком весе.