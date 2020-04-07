Вт, 7.04.2020
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ФОТО ⟩ Красотка из UFC продолжает обнажаться на карантине

Пэйдж Ванзант

ФОТО: скриншот с youtube.com

На прошлой неделе мы писали о том, что американка Пэйдж Ванзант, выступающая в UFC в женском наилегчайшем весовом дивизионе, опубликовала в Instagram откровенное фото с тренировки.

Спортсменка решила не останавливаться на этом и порадовала подписчиков новой серией фотографий с мужем Остином Вандерфордом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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A post shared by Paige VanZant (@paigevanzant) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Paige VanZant (@paigevanzant) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Paige VanZant (@paigevanzant) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Paige VanZant (@paigevanzant) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Paige VanZant (@paigevanzant) on

Ванзант неоднократно признавалась, что с помощью своего профиля в Instagram она зарабатывает больше, чем выходя в октагон. Кажется, что благодаря этой серии фотографий у спортсменки прибавиться подписчиков и новых фанатов.

Пэйдж Ванзант вытспуает в UFC с 2014 года. В последний раз она появлялась в октагоне в январе прошлого года, победив Рейчел Остович. Всего на счету 26-летней американки 8 побед и 4 поражения.

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