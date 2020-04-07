ФОТО ⟩ Красотка из UFC продолжает обнажаться на карантине

Спортсменка решила не останавливаться на этом и порадовала подписчиков новой серией фотографий с мужем Остином Вандерфордом.

Ванзант неоднократно признавалась, что с помощью своего профиля в Instagram она зарабатывает больше, чем выходя в октагон. Кажется, что благодаря этой серии фотографий у спортсменки прибавиться подписчиков и новых фанатов.

Пэйдж Ванзант вытспуает в UFC с 2014 года. В последний раз она появлялась в октагоне в январе прошлого года, победив Рейчел Остович. Всего на счету 26-летней американки 8 побед и 4 поражения.