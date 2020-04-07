В Риге малообеспеченным начали выдавать еду в четырех новых местах

Как сообщалось, с 1 апреля в Риге горячую еды стали выдавать в новых местах в Агенскалнсе, на Саркандаугаве, в Вецмилгрависе и Зиепниеккалнсе. Таким образом, менее зачищенные группы населения могут получить горячую еду всего в восьми местах столицы.

Оказание бесплатной услуги питания для наименее защищенных групп населения будет осуществляться только по рабочим дням. Горячую еду можно получить в принесенную с собой посуду. Горячее питание можно получить, предъявив Карту рижанина, на которую электронно внесена справка Рижской социальной службы:

о соответствии статусу нуждающейся семьи (лица);

о соответствии статусу малообеспеченной семьи (лица);

о получении услуги питания.

С 9 апреля пункты раздачи горячей еды по рабочим дням будут открыты по следующим адресам:

Болдерая, ул. Канепью, 16, с 12.00 до 16.00;

Болдерая, ул. Гобас, 23, с 10.00 до 15.00;

Кенгарагс, ул. Маскавас, 264, с 10.00 до 15.00;

Югла, Бривибас гатве, 369, с 12.00 до 16.00.

С 1 апреля выдача горячего питания в рабочие дни происходит по следующим адресам:

Агенскалнс, улица Даугавгривас 1, время работы с 10.00 до 13.00;

Саркандаугава, улица Аптиекас, 8, время работы с 11.00 до 14.00;

Вецмилгравис, улица Мелдру, 2, время работы с 12.00 до 15.00;

Зиепниеккалнс, улица Зиепью, 13, время работы с 13.00 до 16.00.

Ежедневно во всех пунктах раздачи горячей еды в целом будет выдаваться 400 порций.

В пунктах раздачи выдается только одно блюдо и только в принесенную с собой посуду. Департамент благосостояния призывает не толкаться в очереди и соблюдать дистанцию в 2 метра, а также быть понимающими, строго соблюдать меры предосторожности и выполнять требования работников, выдающих еду. За местами выдачи горячего питания и суповыми кухнями будет наблюдать Полиция Рижского самоуправления.

Людям, у которых во время чрезвычайной ситуации, вызванной Covid -19, закончится срок действия статуса неимущего или малообеспеченного лица (семьи), этот статус будет продлен автоматически.

Срок действия справки будет продлен на время чрезвычайной ситуации до 31 мая.

Карту Рижанина, которая используется в системе билетов общественного транспорта города Риги (э-талон), в настоящее время можно оформить только в Центре обслуживания клиентов Rīgas satiksme на улице Спикеру, 1 (в рабочие дни с 9.00 до 19.00, в выходные дни – с 10.00 до 16.00), предъявив удостоверение личности и справку, выданную Рижской социальной службой.

Не предъявляя документы, горячее питание по-прежнему можно получить в одной из четырех бесплатных суповых кухонь (еда выдается только в принесенную с собой посуду):

Пардаугава, ул. Даугавгривас, 1, в рабочие дни с 12.00 до 13.00;

Центр Риги, ул. Кр. Барона, 56, каждый день, кроме воскресенья, с 9.00 до 10.00;

Центр Риги, ул. Кр. Барона,126, каждый день с 12.00 до 13.00;

Саркндаугава, ул. Лактас, 8, к-1, в рабочие дни с 10.00 до 11.00.

Также в десяти местах в Риге нуждающиеся и малообеспеченные лица могут получить продуктовые пакеты и пакеты гигиенических товаров от Европейского фонда поддержки. О местах выдачи пакетов можно узнать на сайте депаратмента благостояния.

Департамент благосостояния призывает всех по возможности оставаться дома и самим готовить еду, а также быть ответственными и соблюдать указания эпидемиологов. В случае появления симптомов заболевания ни в коем случае не посещайте места выдачи горячего питания и суповые кухни!

С вопросами можно обращаться по бесплатному информационному телефону Департамента благосостояния Рижской думы 80005055 (в рабочие дни), по информационному телефону Рижской социальной службы 67105048 (в рабочее время).