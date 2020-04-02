Где можно поесть в Риге, когда совсем нет денег

Выдача горячего питания в рабочие дни происходит по следующим адресам:

Агенскалнс, улица Даугавгривас 1, время работы с 10.00 до 13.00

Саркандаугава, улица Аптиекас 8, время работы с 11.00 до 14.00

Вецмилгравис, улица Мелдру 2, время работы с 12.00 до 15.00

Зиепниеккалнс, улица Зиепью 13, время работы с 13.00 до 16.00

Горячее питание по вышеупомянутым точкам можно получить в принесенную с собой посуду, предъявив Карту рижанина, на которую электронно внесена справка Рижской социальной службы о соответствии статусу неимущей семьи, малообеспеченной семьи (лица) или получении услуги питания. Планируется, что с 7 апреля места выдачи горячего питания могут начать работать в Болдерае, на Югле и Кенгарагсе.

Не предъявляя документы, горячее питание по-прежнему можно получить в одной из четырех бесплатных суповых кухонь (еда выдается только в принесенную с собой посуду):

Пардаугава, ул. Даугавгривас 1, в рабочие дни с 12.00 до 13.00

Центр Риги, ул. Кр. Барона 56, каждый день, кроме воскресенья, с 9.00 до 10.00

Центр Риги, ул. Кр. Барона 126, каждый день с 12.00 до 13.00

Саркандаугава, ул. Лактас 8, к-1, в рабочие дни с 10.00 до 11.00

Департамент призывает не толкаться в очереди и соблюдать дистанцию в 2 метра, а также быть понимающими, строго соблюдать правила безопасности и выполнять требования работников, выдающих еду.

За местами выдачи горячего питания и суповыми кухнями будет наблюдать Полиция Рижского самоуправления.

Напоминаем, что людям, у которых во время чрезвычайной ситуации, вызванной Covid -19, закончится срок действия статуса неимущего или малообеспеченного лица (семьи), этот статус будет продлен автоматически. Срок действия справки будет продлен на время чрезвычайной ситуации до 31 мая.

Карту Рижанина, которая используется в системе билетов общественного транспорта города Риги (э-талон) в настоящее время можно оформить только в Центре обслуживания клиентов Rīgas satiksme на улице Спикеру 1 (в рабочие дни с 9.00 до 19.00, в выходные дни – с 10.00 до 16.00), предъявив удостоверение личности и справку, выданную Рижской социальной службой.