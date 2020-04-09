"Теперь я знаю его коллег по имени". Рижанки об отношениях во время ЧС

Катя, 26 лет: "На строгом карантине мы вместе сидели две недели. Поскольку моему парню в середине марта в неотложном порядке нужно было съездить в Таллинн и обратно. Послеэтого на работе его попросили побыть дома две недели. За время совместного карантина дома мы даже не заметили, как быстро пролетело время. Абсолютно друг друга не напрягали, каждый занимался своей работой, единственное что - вместе завтракали, обедали и ужинали, что раньше бывало крайне редко.

Частично вместе готовили еду, как и все, выискивая новые интересные рецепты. Радовались тому, что к концу рабочего дня сразу дома и можно отдыхать.

Ещё приятной особенностью было то, что подольше можно поспать и обсудить больше каких-то тем вместе. Поняли, что в каждодневном совместном проведении времени не напрягаем, не ругаемся, умеем взаимодействовать и уважать друг друга".

Вика, 27 лет: "Не считаю самоизоляцию и как следствие - постоянное нахождение со своим партнёром в четырёх стенах - наказанием. На мой взгляд, пандемия показала нам самим наше настоящее лицо. Раскрыты все карты - теперь мы такие, какие мы есть на самом деле. Я искренне убеждена, что те, кто в отношениях счастлив, в условиях самоизоляции станут еще более счастливыми, ну а те, кто находится в токсичных отношениях или живет вместе "просто потому, что так удобно и не хочется ничего менять", все-равно когда-нибудь бы расстались...

Просто пандемия стала катализатором - дала шанс посмотреть на ситуацию здраво и ускорить этот процесс!

В моей жизни в самоизоляции стало больше вкусных завтраков в постель, приготовленных моим мужчиной, больше совместных просмотров кино, больше заботы и поддержки друг друга. Больше общения и времени, проведённого вместе.

Кстати, если вам кажется, что вы знаете своего партнёра от А до Я, а все темы для бесед давно исчерпаны, сыграйте в "игру". Придумайте, кого вы бы хотели пригласить на ужин (это может быть любой реальный человек, да хоть из XVIII века), и вместе обсудите, чем вы будете его угощать и на какие темы будете разговаривать во время застолья.

Мы, например, недавно в своих мечтах готовили салат рассол для Навального и обсуждали меню сета из молекулярной кухни для Леонардо да Винчи".

Агния, 27 лет: "Первое: во время самоизоляции поняла, что муж, как и все обычные люди, питается и кормить свою половинку рекомендуется три раза в день. Следовательно - готовить приходится чаще и находить интересные и простые рецепты.

Второе: услышала, что муж прекрасно и свободно разговаривает на английском языке.