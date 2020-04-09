"Теперь я знаю его коллег по имени". Рижанки об отношениях во время ЧС

В Латвии с 13 марта введён режим ЧС: прошёл уже почти месяц, и RUS.TVNET пообщался с несколькими девушками, которые рассказали, что изменилось в их отношениях с партнёрами после долгого пребывания вместе. Ведь работа на дому бок о бок со своей половинкой может неожиданно открыть новые стороны близкого человека!
Катя, 26 лет: "На строгом карантине мы вместе сидели две недели. Поскольку моему парню в середине марта в неотложном порядке нужно было съездить в Таллинн и обратно. Послеэтого на работе его попросили побыть дома две недели. За время совместного карантина дома мы даже не заметили, как быстро пролетело время. Абсолютно друг друга не напрягали, каждый занимался своей работой, единственное что - вместе завтракали, обедали и ужинали, что раньше бывало крайне редко.
Частично вместе готовили еду, как и все, выискивая новые интересные рецепты. Радовались тому, что к концу рабочего дня сразу дома и можно отдыхать.
Ещё приятной особенностью было то, что подольше можно поспать и обсудить больше каких-то тем вместе. Поняли, что в каждодневном совместном проведении времени не напрягаем, не ругаемся, умеем взаимодействовать и уважать друг друга".
Вика, 27 лет: "Не считаю самоизоляцию и как следствие - постоянное нахождение со своим партнёром в четырёх стенах - наказанием. На мой взгляд, пандемия показала нам самим наше настоящее лицо. Раскрыты все карты - теперь мы такие, какие мы есть на самом деле. Я искренне убеждена, что те, кто в отношениях счастлив, в условиях самоизоляции станут еще более счастливыми, ну а те, кто находится в токсичных отношениях или живет вместе "просто потому, что так удобно и не хочется ничего менять", все-равно когда-нибудь бы расстались...
Просто пандемия стала катализатором - дала шанс посмотреть на ситуацию здраво и ускорить этот процесс!
В моей жизни в самоизоляции стало больше вкусных завтраков в постель, приготовленных моим мужчиной, больше совместных просмотров кино, больше заботы и поддержки друг друга. Больше общения и времени, проведённого вместе.
Кстати, если вам кажется, что вы знаете своего партнёра от А до Я, а все темы для бесед давно исчерпаны, сыграйте в "игру". Придумайте, кого вы бы хотели пригласить на ужин (это может быть любой реальный человек, да хоть из XVIII века), и вместе обсудите, чем вы будете его угощать и на какие темы будете разговаривать во время застолья.
Мы, например, недавно в своих мечтах готовили салат рассол для Навального и обсуждали меню сета из молекулярной кухни для Леонардо да Винчи".
Агния, 27 лет: "Первое: во время самоизоляции поняла, что муж, как и все обычные люди, питается и кормить свою половинку рекомендуется три раза в день. Следовательно - готовить приходится чаще и находить интересные и простые рецепты.
Второе: услышала, что муж прекрасно и свободно разговаривает на английском языке.
Третье: теперь наглядно понимаю, зачем мужу необходимы три монитора для работы. Четвёртое: поняла, что можно не собирать с вечера одежду мужа для работы, ведь он работает из дома в домашнем. Следовательно - меньше стирки и меньше поисков второго исчезнувшего носка".
Раиса, 34 года: "Не могу сказать, что во время самоизоляции я узнала про своего мужа что-то кардинально новое. Скорее, нам понадобилось время, чтобы усмирить мою невероятную эмоциональность, а его стойкую невозмутимость объединить с моими опасениями.
Первая неделя была самой тяжёлой.
Понадобился не один вечер и не один день с длинными и долгими разговорами. Теперь всё у нас хорошо. Каждый наш день - это план действий. Хотя каждый из нас занят своими делами, я благодарна, что сейчас он огромное количество времени тратит на помощь в моей работе".
Виолетта, 31 год: "Я не с самого начала самоизоляции работаю с мужем, первые две недели единственным моим собеседником был кот. Когда узнала, что мужа тоже переводят на работу онлайн, обрадовалась, потому что вместе веселее - и пошутить можно, и кофейные паузы совместные, обед вместе, посоветоваться можно в каких-то вопросах. Я поняла, что мне с ним очень комфортно находиться 24/7.
Мы стали больше общаться - прям как раньше, в начале отношений.
И да, теперь я знаю, чем он занимается и как зовут его коллег. Мой муж - мой самый лучший коллега, теперь я это знаю точно!".
Полина, 26 лет: "Как только объявили режим ЧС, меня перевели на удалёнку, так что уже на протяжении четырёх недель кухня заменяет мне офис. Однако моему молодому человеку повезло не так сильно - ему всё ещё приходится ходить на работу. В этом, конечно, есть свои минусы и плюсы. Основную часть своего рабочего дня я провожу с кошкой, а под конец уже возвращается мой МЧ. У него работа заканчивается раньше, поэтому, когда он приходит домой, я ещё увлечённо стучу по клавиатуре. Выходные, конечно, проводим вдвоём взаперти. Не могу сказать, что прямо узнала о нём что-то новое, потому что и так очень много времени вместе проводили.
Однако оказалось, что за соблюдением правил гигиены и 2х2 всё же больше следит мой МЧ, а не я. Но это же прекрасно!
И могу с уверенностью сказать, что ни на кого бы не променяла своего партнёра по изоляции".
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