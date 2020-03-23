"Не думаю, что ещё продержусь с ним": что мы узнаём о наших вторых половинках во время карантина?

Например, редактор InStyle Лора Норкин:

"Самое весёлое в карантине, это то, что вы впервые видите и слышите своего партнёра в абсолютно рабочем режиме. Кто-то знал, что я оказывается замужем за мистером "Давай вернемся к этому?"

A funny thing about quarantining is hearing your partner in full work mode for the first time. Like, I’m married to a “let’s circle back” guy — who knew? — Laura Norkin (@inLaurasWords) March 19, 2020

Комментаторы продолжили тему.

"Мой сказал мне: "Почему бы нам не обсудить это и не вернуться к этому вопросу через пару дней". Кто это, чёрт возьми? Мы никогда ничего не обсуждали и не переосмысляли за весь наш 36-летний брак!", — написала пользователь @HautAnnie.

"Моя жена проводит дома полный рабочий день, и я хорошо запомнил тот день, когда понял, что она — тот самый человек, который после планерок и встреч всегда задаёт вопросы. Я был в восторге", — слова @SLLancaster.

"Первые полчаса каждого собрания по конференц-связи мой папа посвящает рассказам о своей собаке и показывает её в камеру, пока все говорят", — комментарий пользователя @ChrlieL.

"Слышу, как в другой комнате моя жена учит школьников. Она потрясающая", — оставил невероятно трогательное сообщение пользователь @markedaley.

"Я не думаю, что ещё продержусь хоть немного дольше со своим мужем на карантине. Он говорит, что "аниме подготовило его к посткарантинному апокалипсису".

I don’t think I can be quarantined with my husband any longer. He says, “anime has prepared him for that post-quarantine apocalypse.” pic.twitter.com/9LSalUm4W0 — The Food Alchemist👩🏽‍🍳✨ (@CastIronWench) March 16, 2020

"Я и моя жена, когда мы действительно проводим время вместе на карантине"