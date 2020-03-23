"Не думаю, что ещё продержусь с ним": что мы узнаём о наших вторых половинках во время карантина?

Некоторые пользователи Сети обратили внимание на то, что работа на дому рядом со своей второй половиной или членом семьи может внезапно открыть новые стороны близкого человека.
Например, редактор InStyle Лора Норкин:
"Самое весёлое в карантине, это то, что вы впервые видите и слышите своего партнёра в абсолютно рабочем режиме. Кто-то знал, что я оказывается замужем за мистером "Давай вернемся к этому?"
A funny thing about quarantining is hearing your partner in full work mode for the first time. Like, I’m married to a “let’s circle back” guy — who knew?— Laura Norkin (@inLaurasWords) March 19, 2020
Комментаторы продолжили тему.
"Мой сказал мне: "Почему бы нам не обсудить это и не вернуться к этому вопросу через пару дней". Кто это, чёрт возьми? Мы никогда ничего не обсуждали и не переосмысляли за весь наш 36-летний брак!", — написала пользователь @HautAnnie.
"Моя жена проводит дома полный рабочий день, и я хорошо запомнил тот день, когда понял, что она — тот самый человек, который после планерок и встреч всегда задаёт вопросы. Я был в восторге", — слова @SLLancaster.
"Первые полчаса каждого собрания по конференц-связи мой папа посвящает рассказам о своей собаке и показывает её в камеру, пока все говорят", — комментарий пользователя @ChrlieL.
"Слышу, как в другой комнате моя жена учит школьников. Она потрясающая", — оставил невероятно трогательное сообщение пользователь @markedaley.
"Я не думаю, что ещё продержусь хоть немного дольше со своим мужем на карантине. Он говорит, что "аниме подготовило его к посткарантинному апокалипсису".
I don’t think I can be quarantined with my husband any longer. He says, “anime has prepared him for that post-quarantine apocalypse.” pic.twitter.com/9LSalUm4W0— The Food Alchemist👩🏽🍳✨ (@CastIronWench) March 16, 2020
"Я и моя жена, когда мы действительно проводим время вместе на карантине"
me and my wife when we actually get to spend time together in quarantine pic.twitter.com/JU9JUlrlMZ— the thicc husband & father (@lukeisamazing) March 15, 2020