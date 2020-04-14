"Пацанская тема пошла". Плющенко раскритиковали за видео сына с оружием в руках

На этот раз негативную реакцию вызвало видео, которое Плющенко опубликовал в социальной сети. Подписчиков смутило то, что семилетний сын спортсмена Александр держит в руках оружие.

В видео Александр Плющенко, известный под псевдонимом Гном Гномыч, учится обращаться с огнестрельным оружием. Кроме того, на ребёнка одевают защитный камуфляж и бронежилет.

"Пацанская тема пошла", - подписал видео фигурист.

Подписчики Плющенко не остались в восторге от такого воспитания ребёнка. Под видео можно найти много комментариев, в которых фигуриста критикуют за "такие забавы".

"Что за дурь? Это к чему? Не знают, как уже себя пропиарить", "А разрешение на ношение оружия у него есть?", "Он хочет диких животных убивать", "Ужас! Слов нет", - вот лишь малая часть комментариев возмущённых подписчиков.

Кстати, сам ролик снимала мама мальчика, продюсер Яна Рудковская, которая комментировала происходящее и задавала вопросы сыну. Мальчик с удовольствием позировал с макетом автомата и пистолетом, а также сообщил, что хочет в 18 лет пойти в армию.

Напомним, что ранее стало известно о том, что семилетний сын Плющенко и Рудковской ежегодно зарабатывает порядка 12 млн рублей (около 150 тысяч евро). Откуда у ребёнка такие доходы?