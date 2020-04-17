"Речь идёт о сотнях тысяч евро". Подробности об обысках в помещениях Латвийской федерации футбола

В четверг, 16 апреля, представитель СГД Андрей Вайварс сообщил агентству LETA, что управление налогово-таможенной полиции СГД начало уголовный процесс против одной из работающих в Латвии общественных организаций. Уголовный процесс начат о нарушениях в ведении статистики и бухгалтерии, уклонении от уплаты налогов и легализации преступно нажитых средств.

Согласно информации передачи TV3 Ziņas, на данный момент подозреваемыми являются только юридические лица, то есть сама ЛФФ и три учрежденных ею компании - "Латвийское агентство футбола", центр обучения и тренировок ЛФФ "Staicele" и "Агентство футбола".

По неофициальной информации, имеющейся в распоряжении телеканала TV3, расследование СГД охватывает период с 2011 по 2018 год.

Расследуются подозрительные займы, подарки, возможно, фиктивные сделки. Судя по всему, речь идет о сотнях тысяч евро.

В одной из вышеупомянутых компаний ранее работали должностные лица ЛФФ Янис Межецкис и Владимир Жук.

Межецкис с 1993 года по июнь 2018 года занимал должность генерального секретаря ЛФФ.

Ранее ЛФФ заявила, что сотрудничает с СГД и заинтересована в оперативном разрешении ситуации. Как сообщалось, СГД постановила лишить ЛФФ статуса организации общественного блага из-за допущенных нарушений нормативных актов. СГД приняла это решение 1 апреля, а в силу оно вступило 8 апреля.