Covid-19: американский штат хочет засудить Китай

Американский штат Миссури сообщил, что намерен выступить с иском против правительства и ряда государственных учреждений Китая в связи с распространением Covid-19, сообщает CNN.
Штат Миссури обвиняет Китай в умалчивании информации относительно распространения коронавируса, недостаточных мерах по ограничению и в том, что людей, которые били тревогу, заставляли молчать. О намерении обратиться в суд заявил генеральный прокурор штата Эрик Шмит.
В Миссури Covid-19 заболели 6100 человек, примерно 230 скончались. Должностные лица штата считают, что действия Китая, то есть сокрытие информации и затягивание ответной реакции, в большой степени содействовали пандемии Covid-19, которую можно было предотвратить. Последствия этого стали драматичными для всего мира. В Миссури уровень безработицы, который до пандемии был невысоким, достиг уровня времен Великой депрессии.
Эксперты по вопросам права указывают, что шансы Миссури выиграть дело - невелики, так как Китай защищен суверенным иммунитетом.
Галерея: Covid-19 в США
Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!