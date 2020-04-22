Covid-19: американский штат хочет засудить Китай

Штат Миссури обвиняет Китай в умалчивании информации относительно распространения коронавируса, недостаточных мерах по ограничению и в том, что людей, которые били тревогу, заставляли молчать. О намерении обратиться в суд заявил генеральный прокурор штата Эрик Шмит.

В Миссури Covid-19 заболели 6100 человек, примерно 230 скончались. Должностные лица штата считают, что действия Китая, то есть сокрытие информации и затягивание ответной реакции, в большой степени содействовали пандемии Covid-19, которую можно было предотвратить. Последствия этого стали драматичными для всего мира. В Миссури уровень безработицы, который до пандемии был невысоким, достиг уровня времен Великой депрессии.

Эксперты по вопросам права указывают, что шансы Миссури выиграть дело - невелики, так как Китай защищен суверенным иммунитетом.

Галерея: Covid-19 в США