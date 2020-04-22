Ср, 22.04.2020
Во времена до вируса люди в очереди толкались, а теперь - совсем другие люди стали, стоят на расстоянии Даце, кассир Maxima

Covid-19: американский штат хочет засудить Китай

ФОТО: Reuters/ScanPix

Американский штат Миссури сообщил, что намерен выступить с иском против правительства и ряда государственных учреждений Китая в связи с распространением Covid-19, сообщает CNN.

Штат Миссури обвиняет Китай в умалчивании информации относительно распространения коронавируса, недостаточных мерах по ограничению и в том, что людей, которые били тревогу, заставляли молчать. О намерении обратиться в суд заявил генеральный прокурор штата Эрик Шмит. 

В Миссури Covid-19 заболели 6100 человек, примерно 230 скончались. Должностные лица штата считают, что действия Китая, то есть сокрытие информации и затягивание ответной реакции, в большой степени содействовали пандемии Covid-19, которую можно было предотвратить. Последствия этого стали драматичными для всего мира. В Миссури уровень безработицы, который до пандемии был невысоким, достиг уровня времен Великой депрессии. 

Эксперты по вопросам права указывают, что шансы Миссури выиграть дело - невелики, так как Китай защищен суверенным иммунитетом. 

Галерея: Covid-19 в США

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