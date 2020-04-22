Ср, 22.04.2020
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Министр назвал среднюю сумму штрафа за нарушение ограничений режима ЧС

Сандис Гиргенс

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

В своем Twitter министр внутренних дел Сандис Гиргенс сообщил, что с момента введения режима чрезвычайной ситуации Госполиция провела 45 545 превентивных проверок и завела 718 дел об административном нарушении. 

Гиргенс также сообщил, что за нарушение ограничений режима ЧС штрафы применены в 550 случаях. Средняя сумма штрафа составляет неполные 54 евро.  

Режим чрезвычайной ситуации в Латвии продлен до 12 мая. Он подразумевает ряд ограничений, например, на массовые мероприятия и сборища. 

RUS.TVNET уже сообщал, что некий мужчина с Covid-19 дважды нарушил предписанный режим самоизоляции - и дважды был оштрафован на 2000 евро. Всего ему придется заплатить 4000 евро.  

Напомним, Кодекс об административных правонарушениях за нарушение ограничений или запретов, установленных на время чрезвычайной или исключительной ситуации, предусматривает штраф в размере от 10 до 2000 евро для физических лиц и от 140 до 5000 евро - для юридических лиц.

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