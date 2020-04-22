Министр назвал среднюю сумму штрафа за нарушение ограничений режима ЧС

Гиргенс также сообщил, что за нарушение ограничений режима ЧС штрафы применены в 550 случаях. Средняя сумма штрафа составляет неполные 54 евро.

Kopš valstī tika izsludināts ārkārtējās situācijas stāvoklis @Valsts_policija ir veikusi 45 545 preventīvas pārbaudes un uzsākusi 718 administratīvās lietvedības. Par ierobežojumu pārkāpšanu sodi ir piemēroti 550 reizes, un vidējais soda apmērs – nepilni 54 eiro. 👆 #EsiAtbildīgs — Sandis Ģirģens (@SandisGirgens) April 22, 2020

Режим чрезвычайной ситуации в Латвии продлен до 12 мая. Он подразумевает ряд ограничений, например, на массовые мероприятия и сборища.

RUS.TVNET уже сообщал, что некий мужчина с Covid-19 дважды нарушил предписанный режим самоизоляции - и дважды был оштрафован на 2000 евро. Всего ему придется заплатить 4000 евро.

Напомним, Кодекс об административных правонарушениях за нарушение ограничений или запретов, установленных на время чрезвычайной или исключительной ситуации, предусматривает штраф в размере от 10 до 2000 евро для физических лиц и от 140 до 5000 евро - для юридических лиц.