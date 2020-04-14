Не соблюдал карантин и катался на машине: Мужчину c Covid-19 повторно оштрафовали на 2000 евро

В понедельник, 13 апреля, Госполиция прибыла по месту жительства мужчины 1989 года рождения для того, чтобы проверить, соблюдает ли он самоизоляцию, которая ему предписана из-за заражения Covid-19. Мужчины не было дома. С представителями правопорядка он столкнулся в дверях - объяснив полицейским, что на своем автомобиле ездил на автозаправочную станцию. Ему выписали штраф в размере 2000 евро.
Самое удивительное и грустное в этой истории - упомянутый мужчина уже нарушал правила строгой самоизоляции.
10 апреля работники Госполиции проводили проверку того, находится ли он дома, и констатировали, что он не соблюдает карантин.
Отмечается, что больному была предписана строгая самоизоляция. Но он покинул жилье, отправившись покататься на машине. 10 апреля он был оштрафован на 2000 евро.
Напомним, Кодекс об административных правонарушениях за нарушение ограничений или запретов, установленных на время чрезвычайной или исключительной ситуации, предусматривает штраф в размере от 10 до 2000 евро для физических лиц и от 140 до 5000 евро для юридических лиц.
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