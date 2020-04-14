Не соблюдал карантин и катался на машине: Мужчину c Covid-19 повторно оштрафовали на 2000 евро

В понедельник, 13 апреля, Госполиция прибыла по месту жительства мужчины 1989 года рождения для того, чтобы проверить, соблюдает ли он самоизоляцию, которая ему предписана из-за заражения Covid-19. Мужчины не было дома. С представителями правопорядка он столкнулся в дверях - объяснив полицейским, что на своем автомобиле ездил на автозаправочную станцию. Ему выписали штраф в размере 2000 евро.