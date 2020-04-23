Глава МВД: общество с пониманием относится к ограничениям

Он считает, что люди не настроены на целенаправленные нарушения и ориентированы на сотрудничество с правоохранительными органами.

Это подтверждается небольшим количеством составленных протоколов о нарушениях по сравнению с количеством вызовов и превентивных мер.

На вопрос, может ли быть в Латвии введен цифровой инструмент для контроля за карантином, министр ответил, что ответственные службы ознакомились с опытом Сингапура, но он уверен, что работы ответственных служб в Латвии достаточно для контроля за распространением Covid-19, и вряд ли нужно непродуманно и поспешно вводить какие-то цифровые инструменты слежки, граничащие с нарушением прав человека.

Как уже сообщал RUS.TVNET, первые шаги по использованию технологий для борьбы с распространением Covid-19 Латвия сделала 29 марта, когда правительство разрешило использовать вышки мобильной связи для определения местонахождения человека. Однако важной роли для эпидемиологического расследования это не сыграло.

15 апреля представители Центра по стратегическим коммуникациям НАТО STRATCOM представили Министерству здравоохранения и Министерству внутренних дел первую тестовую версию инструмента, с помощью которого можно более эффективно контролировать тех, кто находится в самоизоляции и на карантине.

Идея заключается в том, что человеку несколько раз в день неожиданно присылают ссылку, по которой он должен пройти и сделать свое фото.