Пт, 24.04.2020
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Прокуратура требует посадить в тюрьму экс-главу LDz Магониса и эстонского миллионера

Угис Магонис

ФОТО: Evija Trifanova / LETA

Прокуратура выступила с обвинением против бывшего главы правления Latvijas Dzelzceļš (LDz) Угиса Магониса и эстонского миллионера Олега Осиновского. Их обвиняют во взяточничестве и требуют применить наказание в виде лишения свободы на четыре года. 

Касательно Магониса прокуратура запрашивает и конфискацию имущества, а также запрет в течение пяти лет занимать должность члена правления в государственных и муниципальных предприятиях, сообщили агентству LETA в прокуратуре. 

Относительно Осиновского у прокуратуры нет дополнительных требований. 

Прокуратура просит признать изъятые при задержании Магониса и Островского 499 500 евро преступно нажитыми, и конфисковать их в пользу государства.

Ранее RUS.TVNET сообщал, что Магонис утверждает, что получил почти 500 тыс. евро от эстонского предпринимателя Олега Осиновского не в качестве взятки, а в качестве вознаграждения за частное лоббирование его интересов в "Российские железные дороги" (РЖД) для того, чтобы правление РЖД произвело закупку у принадлежащего Осиновскому предприятия "Даугавпилсский локомотиворемонтный завод" (DLRR). 

Согласно обвинению, летом 2015 года Осиновский передал Магонису взятку в размере около 500 тыс евро в связи с многомиллионной закупкой - приобретением дочерним предприятием LDz ritošā sastāva serviss у принадлежащей Осиновскому компании Skinest Rail старых дизельных локомотивов. Обвиняемые свою вину не признают.

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