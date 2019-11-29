Магонис рассказал в суде, за что получил полмиллиона евро от Осиновского

Он подчеркнул, что деньги не предназначались для дальнейшей передачи, а были предложены Осиновским за долгосрочную помощь Магониса в качестве частного лица по нескольким вопросам похожего характера. Бывший руководитель LDz подчеркнул, что у него давние дружеские отношения с бывшим руководителем РЖД Владимиром Якуниным и его заместителем Владимиром Морозовым. По словам Магониса, дружба между ними завязалась еще до его вступления в должность главы LDz и продолжается до сих пор.

По словам Магониса, сначала Осиновский предлагал ему 800 тыс. евро в качестве благодарности за лоббирование интересов DLRR в России.

По словам бывшего руководителя LDz, он считал, что интересы DLRR тесно связаны с государственными интересами, потому что на предприятии работают более 1000 жителей Даугавпилса. Он также подчеркнул, что разговоры с Морозовым и Якуниным велись в частном порядке, а не официально. Магонис также отверг обвинение в том, что деньги им были получены за организацию встречи перечисленных лиц.

Магонис рассказал, что после того, как компания "Сервис подвижного состава LDz" подписала договор с принадлежащей Осиновскому компанией Skinest Rail о приобретении четырех дизельных локомотивов, предлагаемая Осиновским сумма уменьшилась до 500 тыс. евро. Он обосновал это тем, что упомянутая закупка была невыгодна для эстонского предприятия.

По словам Магониса, в этот момент он понял, что предложенная ему сумма была в какой-то степени связана с закупкой локомотивов, но он подчеркнул, что ни разу не обсуждалось то, что деньги платятся именно за это. Магонис также неоднократно подчеркнул, что никогда не просил у Осиновского никаких денег, но после того, как они ему были предложены, он решил, что не возражает против того, что его работу ценят.

Отвечая на вопрос прокурора о том, что Магонис считает частным лоббированием, он ответил, что в качестве председателя LDz не мог "выбивать" контракты из России, но в качестве частного лица, давно знакомого с Якуниным, он имел возможность способствовать получению этих контрактов.

Он также заявил, что планировал задекларировать полученные от Осиновского деньги и не видел способа нелегально потратить 500 тыс. евро, к тому же являясь должностным лицом.

Как сообщалось, Видземский районный суд в Лимбажи продолжает рассмотрение уголовного дела, в рамках которого во взяточничестве обвиняются Магонис и Осиновский. В пятницу свои свидетельские показания давал Магонис.