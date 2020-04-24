Pink Floyd, Moby и Eminem - новые "жертвы" Кержакова

Ранее Кержаков с семьёй сделали ремейк обложек популярных альбомов групп The Beatles, Queen и Oasis.

На этот раз Кержаков воссоздал со своим сыном обложку сингла Cleanin’ Out My Closet от американского рэпера Эминема. Правда, Кержаков использовал пустой холодильник вместо дверей, которые были в оригинале.

Затем Александр воссоздал обложку сингла Slipping Away американского музыканта Moby, выпущенного в 2006 году.

ФОТО: скриншот с youtube.com

Несколько дней спустя Кержаков воссоздал обложку сборника The Future Starts Here: The Essential Doors Hits американской рок-группы The Doors, выпущенного в 2008 году в честь 40-летия коллектива.

Правда, в свою версию Кержаков добавил антисептик, который льётся на его руку, сопроводив фото подписью: "Уверен, что сейчас было бы именно так".

Ну и наконец последняя на сегодняшний день работа Александра - обложка альбома Wish You Were Here группы Pink Floyd, выпущенного в 1975 году. В отличие от оригинала, персонаж Кержакова отказывается пожимать руку.

"Дистанция в 1,5 метра и никаких рукопожатий", - подписал фото Кержаков.