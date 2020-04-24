Пт, 24.04.2020
Даже если мы теоретически выполним такие условия, удаление среднего ряда не обеспечит никакого физического расстояния. Это идиотская идея, которой ничего не добьешься. Майкл О'Лири, руководитель ирландской авиакомпании Ryanair

Pink Floyd, Moby и Eminem - новые "жертвы" Кержакова

Десять дней назад мы писали о том, как бывший футболист сборной России Александр Кержаков креативно подошёл к времяпрепровождению на карантине - экс-футболист "Зенита" вместе с детьми воспроизводит обложки легендарных рок-альбомов.

Ранее Кержаков с семьёй сделали ремейк обложек популярных альбомов групп The Beatles, Queen и Oasis.

На этот раз Кержаков воссоздал со своим сыном обложку сингла Cleanin’ Out My Closet от американского рэпера Эминема. Правда, Кержаков использовал пустой холодильник вместо дверей, которые были в оригинале.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kerzhakov Aleksandr (@a.kerzhakov11) on

Затем Александр воссоздал обложку сингла Slipping Away американского музыканта Moby, выпущенного в 2006 году.

ФОТО: скриншот с youtube.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kerzhakov Aleksandr (@a.kerzhakov11) on

Несколько дней спустя Кержаков воссоздал обложку сборника The Future Starts Here: The Essential Doors Hits американской рок-группы The Doors, выпущенного в 2008 году в честь 40-летия коллектива.

Правда, в свою версию Кержаков добавил антисептик, который льётся на его руку, сопроводив фото подписью: "Уверен, что сейчас было бы именно так".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @atw2070 on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kerzhakov Aleksandr (@a.kerzhakov11) on

Ну и наконец последняя на сегодняшний день работа Александра - обложка альбома Wish You Were Here группы Pink Floyd, выпущенного в 1975 году. В отличие от оригинала, персонаж Кержакова отказывается пожимать руку.

"Дистанция в 1,5 метра и никаких рукопожатий", - подписал фото Кержаков.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kerzhakov Aleksandr (@a.kerzhakov11) on

Идёшь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ