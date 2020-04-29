Игрок "Ювентуса" четвёртый раз сдал положительный тест на Covid-19

21 марта аргентинец на своей странице в Instagram сообщил, что инфицирован коронавирусом. В начале апреля Дибала объявил, что излечился от болезни, но спустя несколько суток снова сдал положительный тест.

В данный момент одноклубник Криштиану Роналду находится на домашнем карантине в Турине и у него полностью отсутствуют симптомы заболевания. Футболист уже возобновил индивидуальные тренировки, так как в мае "Ювентус" планирует начать подготовку в возможному возобновлению сезона.

По информации Corriere della Sera, Дибала намерен пройти более интенсивное лечение и сдать кровь на наличие антител. Отмечается, что, возможно, футболист не приобрёл иммунитет и заразился повторно.

Чемпионат Италии был прерван 10 марта из-за коронавируса на неопределённый срок.