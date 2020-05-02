Полиция прекратила уголовный процесс против преследователя журналистов Re:Baltica

Представитель Госполиции Гита Гжибовска подтвердила агентству LETA, что начатый 10 декабря прошлого года уголовный процесс после проведения расследования и оценки всех фактов в начале апреля этого года был прекращен за отсутствием состава преступления в совершенных мужчиной действиях.

Как сообщалось, в конце прошлого года центр исследовательской журналистики Re:Baltica публично высказал опасения и возмущение по поводу инертности полиции после получения заявления о человеке, преследовавшем сотрудников Re:Baltica.

Мужчина в течение продолжительного времени беспокоил сотрудников редакции и их близких грубыми звонками и записями в социальных сетях, а однажды пришел в редакцию Re:Baltica с похоронным венком и некоей жидкостью, после чего работники Re:Baltica и написали заявление в полицию.

Редакция Re:Baltica привлекла к данной проблеме внимание премьер-министра Кришьяниса Кариньша, который издал резолюцию, поручив министру внутренних дел Сандису Гиргенсу и ответственному за политику сферы средств массовой информации министру культуры Наурису Пунтулису провести совместную работу по поиску решений для защиты журналистов, получающих угрозы в связи со своей профессиональной деятельностью.

В конце прошлого года Госполиция завила о том, что впредь будет назначено контактное лицо, к которому журналисты в любое время смогут обращаться в случае получения угроз. Госполиция также обещает быстро реагировать на полученную информацию.